Schnelle Rennen beim Harzer Zwergencup

Durch die Winterstürme war vor eineinhalb Wochen auch ein Rennen des Harzer Zwergencups ausgefallen. Am vergangenen Sonntag konnte nun aber das nächste Rennen des Harzer Zwergencups durch den Bremer Ski- Club ausgetragen werden. Am Schlepplift Hexenritt am Braunlager Wurmberg wurde ab 9 Uhr gestartet. Knapp 50 Mädchen und Jungen waren gemeldet und fuhren die Sieger in den Klassen U6, U8, U10, U12 und Paraski aus. Durch die kalten Temperaturen und den Neuschnee der letzten Woche herrschten optimale Bedingungen am Wurmberg.

Die Zielsetzungen der jungen Sportler sind sehr verschieden, wenngleich alle mit Freude und Spaß bei der Sache waren. Für einige Athletinnen und Athleten steht das Erlebnis im Vordergrund und der angezeigte Breitensportcharakter der Veranstaltung. Bei anderen geht es hingegen schon um wertvolle Punkte und Platzierungen für die Gesamtwertung. Laut Reglement des Zwergencup zählen die besten drei Platzierungen in eine Gesamtwertung ein, vor dem Sonntag waren erst drei Rennen gefahren.

Empfehlung für den NSV

Durch gute Platzierungen bei den heimischen Rennen empfehlen sich die Nachwuchssportlerinnen und -sportler auch für die Kaderplätze beim Niedersächsischen Skiverband (NSV). Aktuell spürt man auch bei den Skivereinen und -verbänden die Folgen der coronabedingten Pause, so dass es in den kommenden Jahren eine vermehrte Anstrengung aller Beteiligten braucht, um durch eine gemeinsame Koordination und Kooperation den Nachwuchs wieder zu fördern und die Lücken der letzten Jahre zu schließen.

Bei der Veranstaltung am Sonntag war die Situation um Corona jedoch nur eine Nebensache. Der Riesentorlauf wurde ohne große Schwierigkeiten gesetzt und lud zu hohen Geschwindigkeiten ein. Im ersten Durchgang lag noch eine Nebeldecke über der Piste. Der zweite Durchgang fand aber bei bestem „bayrischen Wetter“ statt – blauer Himmel und ein paar weiße Wolken. Somit konnten die Teilnehmenden ihre Zeiten fast durch die Bank noch verbessern.

Skisaison geht langsam zu Ende

Für die Mittelgebirge geht der Winter und die Skisaison langsam zu Ende und somit geht es in die Finals. Für einige Teilnehmer geht es in den nächsten Wochen zu weiteren Rennen. Am 5. und 6. März wird zum Beispiel am Hexenritt in Braunlage die Niedersächsische Meisterschaft im Riesenslalom und Slalom ausgefahren. Bereits am Freitagnachmittag geht es für einige Athleten an die Wasserkuppe, um bei zwei Flutlichtrennen beim HSV-Kids-Cup am Start zu stehen.

Am Samstag steht dann im Anschluss an die Meisterschaften auch noch ein Rennen im Harzer Zwergencup an. Der SC Bad Grund als Ausrichter möchte die guten Bedingungen am Wurmberg nutzen. Start soll um 11 Uhr sein. Hier erhofft man sich noch einmal regen Zulauf, auch von kompletten Neueinsteigern im alpinen Renngeschäft. An den Start gehen können Kinder im Alter von drei bis elf Jahren. Die Meldung erfolgt online im Vorfeld (Informationen hierzu unter www.nsv-ski.de) oder bis eine Stunde vor dem Start vor Ort. Am 19. März ist beim Zwergencup die große Ehrung der Gesamtsieger vorgesehen, am liebsten mit einem vorherigen, letzten Rennen am Wurmberg.

Ergebnisse

U6 weiblich: 1. Hanna Frieda Schütte (SC Halblech), 2. Lia Umhauer (SC Bad Grund), 3. Frieda Thiele (WSV Braunlage)U6 männlich: 1. Vincenz Wiesinger (Bremer Ski-Club), 2. Jonte Lattermann (SC Bad Grund) U8 weiblich: 1. Suri Lattermann (SC Bad Grund), 2. Jolien Adam (WSV Braunlage), 3. Freya Trojahn (ohne Verein)U8 männlich: 1. Jasper Schade (SC Bad Grund), 2. Mark Khrebtov (LSKW Bad Lauterberg), 3. Raphael Thiele (WSV Braunlage)U10 weiblich: 1. Aumann, Sanja (SNOW Team Neuss), 2. Yilva Kistner (SC Bad Grund), 3. Ellika-Marie Göpfert (SC 111NN Braunschweig)U10 männlich: 1. David Christopher Lercher (SC 111NN Braunschweig), 2. Fiete Jo Schmidt (SC 111NN Braunschweig), 3. Ole Buchholz (WSV Braunlage) U12 weiblich: 1. Lena Greten (SC Springe), 2. Anjolie Aumann (SNOW Team Neuss), 3. Amelie Köhne (SC Springe)U12 männlich: 1. Nick Rose (SC Springe), 2. Mick Mühe (SV Jembke), 3. Matti Paul Schmidt (SC 111NN Braunschweig)Paraski weiblich: 1. Emely Luisa Kuczinski (SC 111NN Braunschweig), 2. Nomine Jara Fabian (SC 111NN Braunschweig)