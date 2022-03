Youngsters der BG Göttingen lösen das Playoff-Ticket

Göttingen. In der JBBL feiern die Sartorius Youngsters zwei knappe Auswärtssiege. War es in Bramfeld schon knapp, so wurde es in Düsseldorf sogar dramatisch.

In zwei hart umkämpften Partien haben sich die Sartorius Youngsters am Wochenende zwei Siege geholt und damit vorzeitig den Einzug in die Playoffs in der Jugend Basketball Bundesliga (JBBL/U16) gesichert. Zuerst setzte sich das Göttinger Nachwuchsteam in Hamburg gegen den Bramfelder SV 78:72 (40:35) durch. Zwei Tage später machte die Mannschaft von Youngsters-Headcoach Marjo Heinemann mit einem 84:83 (37:40)-Sieg im Spitzenspiel gegen die ART Giants Düsseldorf die Playoff-Teilnahme perfekt. „Ein Erfolg, den wir uns hart erarbeitet haben“, sagte Heinemann.

Im Spiel gegen die Bramfelder begannen die Youngsters furios. Nach einem 19:5-Start ging es mit einer 24:18-Führung in die erste Viertelpause. Trotz der körperlichen Überlegenheit der Hanseaten unter dem Korb schaffte es die Heinemann-Truppe, einen Fünf-Punkte-Vorsprung zur Halbzeitpause zu bewahren (40:35). Nach dem Seitenwechsel spielten die Hausherren ihre körperlichen Vorteile viel effektiver aus, sodass die Göttinger vor dem letzten Viertel 54:59 zurücklagen. Davon ließ sich der BG-Nachwuchs jedoch nicht aus der Ruhe bringen, versenkte zwei gut herausgespielte Dreier in Folge und drehte die Partie am Ende zu seinen Gunsten. „Unsere Defensive im letzten Viertel war sehr stabil“, so Heinemann.

Im Spitzenspiel gegen die Riesen aus Düsseldorf starteten die Youngsters gut und gingen nach dem ersten Abschnitt 26:21 in Führung. Im zweiten Viertel spielten die Düsseldorfer ihre Qualitäten dann viel besser aus, so dass die Südniedersachsen zur Halbzeit knapp 37:40 zurücklagen. Nach der Pause blieben die Rheinländer am Drücker und bauten ihren Vorsprung zeitweise auf 13 Punkte aus (44:57/27.). Doch die Gäste bewiesen Nervenstärke und glichen zum 61:61 aus. Im letzten Abschnitt zeigten beide Teams ein Duell auf Augenhöhe. Drei Sekunden vor dem Ende gingen die Gastgeber 82:83 in Front, aber die jungen Veilchen gaben sich noch nicht geschlagen. Beim letzten Angriff schaffte es die Heinemann-Truppe noch, einen Dreier-Versuch loszuwerden – und wurde gefoult. Mit zwei von drei Freiwürfen entschieden sie die Partie denkbar knapp für sich.