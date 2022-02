VfR Dostluk Osterode verliert torreiches Spiel gegen GSC 08

Am Wochenende waren erneut etliche Fußball-Mannschaften aus dem Altkreis im Testspieleinsatz. Für die Bezirksligisten VfR Dostluk Osterode und SV Rotenberg gab es zwar Niederlagen, beide Teams präsentierten sich aber durchaus in ordentlicher Verfassung. Das Spiel des TuSpo Petershütte beim VfL Oker fiel aus, ebenso die Partie zwischen dem SV Förste und dem SSV Neuhof. Der VfB Südharz unterstrich derweil einmal mehr seine starke Frühform und besiegte den SC HarzTor.

VfR Dostluk Osterode – Goslarer SC 08 4:5 (1:3). Auf dem Kunstrasenplatz des Jahnstadions boten die Teams den Zuschauern einen kurzweiligen, aber auch intensiv geführten Kick. Dabei überzeugten die Gäste insbesondere vor der Pause mit der besseren Spielanlage, während sich die Gastgeber im Aufbau zu viele Ballverluste leisteten. Filipe Almeida mit einem Doppelschlag (17. und 21./Elfmeter) brachte den GSC in Front, Omar El Zein konnte für die Sösestädter verkürzen (35.). Das 1:3 durch Joe Hartwig kurz vor der Pause war durchaus den Spielanteilen angemessen (45.).

Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Hausherren, Jan Schunke traf schnell zum 2:3 (53.). Der vermeintliche Ausgleich von El-Zein fand kurz darauf abseitsbedingt keine Anerkennung, stattdessen war Dominic-Luca Bahlo für das Team aus der Kaiserstadt vom Punkt erfolgreich (63.). Doch der VfR Dostluk kam nun immer besser in Fahrt. Erneut Schunke brachte seine Farben wieder in Schlagdistanz (71.), der ehemalige Petershütter Raul Lora-Moreno stellte mit dem 3:5 den alten Abstand wieder her (81.). Zwar traf Schunke in der Schlussphase auch noch ein drittes Mal (88.), der Ausgleich wollte den Gastgebern anschließend aber nicht mehr gelingen.

SG FC Wacker 14 Teistungen – SV Rotenberg 3:1 (1:0). Beim Thüringenligisten verkaufte sich der SV Rotenberg sehr ordentlich, musste aber dennoch eine Niederlage einstecken. Daniele Galluzzi brachte die Gastgeber schon in der 4. Minute in Führung, dabei sollte es bis zur Pause bleiben. Nach dem Seitenwechsel kam der SVR zum Ausgleich, Pascal Bigalke war zur Stelle (49.). Die Freude hielt jedoch nicht lange, denn nur drei Minuten später war Galluzzi gegen sein ehemaliges Team erneut erfolgreich und schoss Teistungen wieder in Front. Kurz vor Schluss sorgte Rida Al Toeme schließlich für den Endstand (85.).

VfR Dostluk Osterode II – FC Merkur Hattorf 3:2 (0:1). Bei den Gastgebern aus der 2. Kreisklasse ging der FC Merkur, eine Liga höher zu Hause, durch Tore von Bastian Stürmer (39.) und Andre Brakel (46.) zunächst in Führung. Dann aber drehten die Osteroder auf. Safet Berisa (48. und 68.) sowie Alexey Tychshenko (59.) drehten die Partie.

1. FC Freiheit – FC Eisdorf II 1:0. Die Freiheiter, Schlusslicht in der 1. Kreisklasse, konnten ihr erstes Spiel unter dem neuen Trainerduo Oiacim Selmi und Sebastian Kirschstein knapp gegen den Spitzenreiter der 3. Kreisklasse gewinnen. Der Torschütze wurde jedoch nicht gemeldet.

Vatan Herzberg – SV RW Hörden 0:4 (0:0). Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Dennis Laule die Rot-Weißen aus der 1. Kreisklasse gegen die Welfenstädter aus der 2. Kreisklasse in Front. Anschließend machte Yannik Minde mit einem lupenreinen Hattrick den Erfolg der Hördener perfekt (63., 70. und 80.).

TSV Eintracht Wulften – SC HarzTor II 3:0 (0:0). Auch bei der Partie in Wulften verlief die erste Hälfte ohne Treffer. Nach der Pause hatten die Hausherren aus der 1. Kreisklasse mehr zuzulegen. Michel Kellner (59.), Jan Raub (63.) und Jan Schulze (89.) trafen beim Erfolg der Eintracht gegen die HarzTor-Reserve, die in der 2. Kreisklasse zu Hause ist.

VfB Südharz – SC HarzTor 3:0 (1:0). Der VfB Südharz, Spitzenreiter der 1. Kreisklasse Nord, scheint bestens für den Rückrundenstart gerüstet zu sein. Gegen den Kreisligisten vom SC HarzTor brachte Pascal Schiller seine Farben schon in der 6. Minute in Front. Nach dem Seitenwechsel war Schiller erneut in der Anfangsphase erfolgreich und erhöhte auf 2:0 (52.). Den Schlusspunkt für die Elf von Coach Olaf Jödicke setzte Mark Körber in der 71. Minute.

Frauen-Testspiel

FC Westharz – MF Göttingen II 1:1 (0:1). Kurzfristig noch einen Gegner fanden die Bezirksliga-Fußballerinnen des FC Westharz, nachdem die eigentlich anvisierte Partie in Markoldendorf abgesagt wurde. Gegen MF Göttingen, in der Bezirksliga Süd beheimatet, kamen die Westharzerinnen am späten Sonntagnachmittag zu einem Unentschieden. Lea Hobbiebrunken brachte die Gäste in Führung (38.), Chiara Probst glich aus (53.).