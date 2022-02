Wacker Nordhausen kassiert deutliche 0:3-Heimniederlage

Nordhausen. In der NOFV-Oberliga Süd muss sich der FSV Wacker 90 Nordhausen zu Hause dem FC An der Fahner Höhe geschlagen geben. Rund 350 Fans sind enttäuscht.

Der FSV Wacker 90 Nordhausen hat in der NOFV-Oberliga Süd eine glatte 0:3 (0:2)-Heimniederlage gegen den FC An der Fahner Höhe kassiert und es damit verpasst, weitere Zähler im Abstiegskampf zu sammeln. Zwei Wochen nach dem überraschenden Heimerfolg gegen den VfL Halle konnten die Rolandstädter nicht an diese starke Vorstellung anknüpfen.

Die Gäste gingen vor rund 350 Zuschauern im Albert-Kuntz-Sportpark in der 15. Minute in Führung, Artur Machts versenkte einen Freistoß aus rund 25 Metern in den Maschen. In der Folge spielte sich das Geschehen vor allem im Mittelfeld ab, klare Chancen blieben aus. Eine weitere Standard-Situation, diesmal eine Ecke, nutzte der FC durch Tobias Kupke zum 0:2 (36.).

Nach der Pause starteten die Nordhäuser stark und hatten drei dicke Gelegenheiten, um zu verkürzen. Doch der Keeper und der Pfosten verhinderten einen Treffer. Stattdessen folgte die kalte Dusche. Einen Konter nutzt An der Fahner Höhe zum 0:3, Marvin Schindler vollendete erfolgreich (53.). Die Partie war damit entschieden, zumal auch alle weiteren Bemühungen der Gastgeber erfolglos im Sande verliefen.