Northeimer HC enttäuscht auswärts beim Schlusslicht

Großburgwedel. Die Drittliga-Handballer des Northeimer HC verlieren in Großburgwedel mit 19:26 (13:15). Der Gang in die Abstiegsrunde ist damit besiegelt.

Das war nichts: Die Handballer des Northeimer HC haben es in der Dritten Liga verpasst, weitere Punkte zu sammeln. Beim bisherigen Schlusslicht Handball Hannover-Burgwedel unterlag der NHC nach einer überschaubaren Vorstellung mit 19:26 (13:15) und hat damit auch rechnerisch keine Chance mehr auf den vorzeitigen Klassenerhalt.

Vor Spielbeginn war allen Beteiligten klar, dass es sich um ein Vier-Punkte-Spiel im Kampf gegen den Abstieg handelte. Allerdings mussten die Gäste auf Jannes Meyer und Malte Wodarz auf beide linken Rückraumspieler verzichten. Das machte sich zunächst nicht bemerkbar, bis zum 5:5 durch Christian Stöpler hielten die Südniedersachsen mit dem Gegner mit. Im Anschluss kassierte man aufgrund von zu schnellen Abschlüssen und einer unglücklichen Abwehr vier Tore in Folge. Den Abstand konnte der NHC kurz vor der Halbzeit verringern. Joé Schuster traf schließlich mit dem Pausenpfiff zum 13:15 und holte gleichzeitig eine Zeitstrafe heraus.

Der Start in die zweiten 30 Minuten misslang jedoch völlig, die Gastgeber zogen mit drei schnellen Treffern davon (13:18). In der Folge blieben die Northeimer zwar immer in einer gewissen Schlagdistanz, konnten sich aber nicht näher als auf drei Tore heranarbeiten. Entsprechend enttäuschte Gesichter gab es nach dem Schlusspfiff auf Seiten des NHC.

Der Blick richtet sich nun bereits auf das kommende Wochenende, wenn mit dem SV 04 Plauen-Oberlosa der neue Träger der roten Laterne in Südniedersachsen gastiert. Gespielt wird am Samstag, 5. März, ab 18 Uhr in Einbeck. Tickets sind online bereits erhältlich.