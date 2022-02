Leinepiraten bringen HSG-Schiff kurz vor Schluss zum Kentern

Die Verbandsliga-Handballer der HSG Oha haben beim SV Alfeld eine Überraschung verpasst, den Spitzenreiter aber gehörig ins Schwitzen gebracht. Bei den Leinepiraten unterlagen die Harzer mit 24:30 (13:13). Bis in die Schlussphase schnupperte das Team von Jens Wilfer an einer kleinen Sensation, ehe dem dezimierten Kader die Kräfte ausgingen.

Für den Trainer begannen die Sorgen bereits vor dem Anpfiff, denn kurzfristig mussten mit Yannik Rauch und Colin Hogreve zwei Rückraumspieler passen. Ohnehin war die Personaldecke aufgrund mehrerer Ausfälle schon dünn, am Ende standen nur noch neun Feldspieler zur Verfügung. Zu allem Überfluss verletzte sich Robin Großkopf Mitte der ersten Hälfte auch noch und konnte fortan nur noch sporadisch aushelfen, so dass der eigentliche Außenspieler Torben Schweidler in den Rückraum wechselte. „Das hat er super gemacht und eine couragierte Leistung geboten“, lobte Wilfer.

HSG agiert auf Augenhöhe

Doch die kleine HSG-Truppe agierte beim Favoriten von Beginn an auf Augenhöhe. Zwar legten die Alfelder immer wieder vor, konnten sich aber nicht absetzen (5:6/15.). Mehr noch, mit einem 5:0-Lauf zog das Wilfer-Team zwischen der 20. und 25. Minute sogar auf 12:8 davon. „Wir haben im Angriff eine gute Balance gefunden, konzentriert agiert und unsere Chancen gut verwertet, dazu hat Niklas stark gehalten“, berichtete Wilfer. Bis zur Pause konnten die Hausherren dann aber ihrerseits einen Zwischenspurt ansetzen, mit einem 13:13 wurden die Seiten gewechselt.

„Auch nach der Halbzeit sind wir voll im Spiel“, blickte der HSG-Coach auf die ersten Minuten des zweiten Durchgangs zurück. Effektiv im Angriff und mit schnellen Beinen in der Abwehr stemmten sich die Harzer gegen die physische Überlegenheit der Leinepiraten. Aus einem 15:17 (36.) wurde so ein 19:18 (41.). Als Alfeld es dann in einer Unterzahlsituation mit dem sechsten Feldspieler versuchte, bestrafte das Berger mit zwei Würfen in das verwaiste SV-Gehäuse (21:18/42.).

Die Hausherren schienen dadurch allerdings zusätzlich angestachelt, denn in der Folge legte der Aufstiegsaspirant zu. Trotzdem blieb es bis zum 23:23 (51.) ein Spiel auf des Messers Schneide. Mehr und mehr machte sich bei der HSG nun jedoch der Kräfteverschleiß bemerkbar, während die Alfelder von der Bank nach Belieben frische Spieler bringen konnten. Wilfer: „Bei uns hat Cedric Wecker zum Beispiel nach seiner längeren Pause praktisch durchgespielt.“

Beine schwer und Kopf müde

Als sich die Gastgeber schließlich auf drei Treffer absetzen konnten, war das mehr als eine Vorentscheidung (23:26/55.). In der Folge brachte Alfeld die Partie sicher nach Hause. „Man hat dann gemerkt, dass bei uns die Beine schwer waren und der Kopf müde“, so Wilfer, der seinem Team aber überhaupt keinen Vorwurf machte – im Gegenteil: „Großen Respekt vor der Leistung der Mannschaft! Wir mussten viel improvisieren, das hat das Team toll gemacht.“

Den Endstand von 24:30 fand der HSG-Coach daher auch zu deutlich: „Das spiegelt den Verlauf eigentlich nicht wider, Alfeld war keine sechs Tore besser.“ Für ihn und die Mannschaft gelte es nun, das Positive aus dem Spiel mitzunehmen. „Das ist keine Niederlage, die weh tut, sondern die ganz viel Selbstvertrauen geben sollte“, unterstrich Wilfer.

HSG Oha: Berger (2), Deiters – Allershausen, Großkopf (1), Schweidler (8/1), Scheffler, Wecker (4), Mönnich (5/1), Paul, Diederich, Heiler (4).