TTC GW Herzberg sagt die 41. Stadtmeisterschaft ab

„Die Corona-Lage lässt uns keine Wahl, wir können die 41. Stadtmeisterschaften am 5. und 6. März nicht austragen“, so die einhellige Meinung aller Vorstandsmitglieder des TTC Grün-Weiß Herzberg auf der letzten Sitzung, verbunden mit der entsprechenden Absage des Turniers. Die Traditionsveranstaltung, die zuletzt im Jahr 2020 nur wenige Tage vor dem ersten Lockdown in ihrer 40. Auflage stattfand, wurde bereits 2021 aufgrund der Pandemie abgesagt.

Vor einem Jahr war es jedoch eine kaum vergleichbare Situation, blickt man auf die aktuellen Zahlen mit teilweise mehr als 150.000 Neuinfektionen täglich. „Da eine Besserung der Lage zwar langsam, aber nicht gravierend erfolgt und auch die Politik Lockerungen nur in kleinen Schritten vorgibt, macht es keinen Sinn, das Turnier am 5. und 6. März auszutragen“, so der Verein in seiner Mitteilung.

Die Verantwortlichen hätten gern wieder eine Veranstaltung ermöglicht, da aber bei einem normal besuchten Turnier beispielsweise in der Wechselphase bis zu 80 Personen gleichzeitig in der Halle sind, ist eine Durchführung noch zu riskant. Außerdem wäre es schwierig, die nötigen Helfer kurzfristig zusammenzubekommen und die Meldezahlen für die zu stellende Verpflegung einzuschätzen, ist fast unmöglich. Daher folgte die Entscheidung: „Ganz und in gewohnter Qualität oder gar nicht.“

Die Spieler, die sich aufgrund der Ausschreibung bereits angemeldet hatten, werden nun vom TTC GW Herzberg benachrichtigt.