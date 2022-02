Biathlet Albert Engelmann sorgt bei Jugend-WM für Furore

Unglaublich! Albert Engelmann vom WSV Clausthal-Zellerfeld hat bei den Jugend-Weltmeisterschaften in den USA seine zweite und dritte Medaille gewonnen. Der Biathlet des WSV Clausthal-Zellerfeld belegte am Freitagabend im Sprint über 7,5 Kilometer den dritten Platz, in der Verfolgung wurde er dann sogar Zweiter.

Der 17-Jährige ist bei seinen ersten Weltmeisterschaften damit in bislang jedem Renne auf dem Podest gelandet. Zum WM-Auftakt in Soldier Hollow hatte er schon Bronze im Einzel gewonnen und damit für eine Sensation gesorgt – nun legte er ähnlich überraschend nach und durfte sich zwei weitere Mal bei der Siegerehrung freuen.

Freude über Bronze

Der Sieg in einem spannenden Sprint-Rennen ging an Jakob Kulbin aus Estland, Zweiter wurde Jakub Borgula aus der Slowakei. „Es war unglaublich, dass ich es noch einmal geschafft habe. Das Stehendschießen war nicht so gut, aber meine Ski waren heute fantastisch“, sagte Engelmann und freute sich über Rang drei. „Eine internationale Medaille, egal ob es eins, zwei oder drei ist, ist super. Da braucht man kein Haar in der Suppe suchen“, ergänzte Rico Uhlig, Verbandstrainer des Niedersächsischen Skiverbandes (NSV). „Das ist natürlich eine Top-Ausgangsposition für den Sonntag“, so Uhlig bereits mit Blick auf das Verfolgungsrennen.

Engelmann hatte sich das Rennen auf den Olympiastrecken von 2002 auf rund 1.700 Meter Höhe gut eingeteilt und lief von Beginn an um die vorderen Plätze mit. Nur beim zweiten Schießen verfehlte er eine Scheibe, machte den Rückstand aber dank seiner starken Laufleistung wieder wett. Im Ziel musste er sich nur um 8,4 Sekunden Sieger Kulbin geschlagen geben, der alle Scheiben abgeräumt hatte. Borgula, mit einer Strafrunde belastet, war nur eine Sekunde schneller als Engelmann.

Silber in der Verfolgung

In der Verfolgung setzte der Harzer seine Erfolgsserie dann fort. Der Biathlet des WSV Clausthal-Zellerfeld sicherte sich am Sonntagabend im Rennen über 10 Kilometer Silber. Engelmann musste sich nur dem siegreichen Slowaken Jakub Borgula geschlagen geben, der als Zweiter auf die Strecke gegangen war. Dritter wurde Arttu Heikkinen aus Finnland, der von Rang fünf aus auf das Podest lief. „Das Schöne ist, dass er es immer wieder bestätigt und dass es keine Eintagsfliege ist“, sagte Verbandstrainer Rico Uhlig vom NSV. „Dass er auf einem Top-Niveau ist, hatte man bereits bei den Europameisterschaften im Juniorenbereich gesehen.“

Wie nervenstark Engelmann mit seinen erst 17 Jahren ist, zeigte er beim Schießen. Trotz eines Missgeschicks beim ersten Stehendschießen ließ er sich nicht aus dem Konzept bringen und traf alle Scheiben. „Das zeigt, dass er da schon sehr gereift ist“, sagte Uhlig. Zudem überzeugte Engelmann erneut in der Loipe, so dass seine insgesamt drei Schießfehler ihn nicht von einem Podestplatz abbrachten. „Es ist unglaublich, eine weitere Medaille zu gewinnen. Es ist Silber und nicht Gold, aber ich bin trotzdem richtig glücklich“, strahlte der Harzer anschließend. Borgula, der sich nur einen Fehlschuss leistete, war lediglich 30 Sekunden schneller als Engelmann. Heikkinen, der wie Engelmann drei Fehlschüsse hatte, kam rund 20 Sekunden nach dem Deutschen ins Ziel.

Für Engelmann gibt es nach einer erfolgreichen, aber auch anstrengenden Woche nun eine kurze Pause. Erst am Dienstagabend (Startzeit 19 Uhr MEZ) geht es mit der Staffel über 3 x 7,5 Kilometer weiter. Dann könnte er mit dem DSV-Team seine vierte Medaille bei diesen Weltmeisterschaften gewinnen.

Köllner enttäuscht im Sprint

Weniger erfolgreich läuft es dagegen für Hans Köllner vom WSV Clausthal-Zellerfeld. Am Samstag reichte es im Sprint der Junioren über 10 Kilometer nur zum 29. Platz. Mit zwei Schießfehlern und 2:05 Minuten Rückstand auf Sieger Martin Nevland aus Norwegen blieb er deutlich unter seinen Möglichkeiten, war in der Endabrechnung aber immer noch bester Deutscher.

Damit waren für Köllner auch die Aussichten auf eine vordere Platzierung in der Verfolgung über 12,5 Kilometer am Sonntagabend gering. Der 20-Jährige zeigte trotz der schlechten Ausgangslage aber ein beherztes Rennen und arbeitete sich mit drei fehlerfreien Einlagen nach vorne. Erst im letzten Anschlag blieb eine Scheibe stehen, als 21. war der Skijäger des WSV allerdings erneut bester Deutscher Starter. Damit dürfte er auch für das Staffelrennen zum WM-Abschluss am Mittwoch gesetzt sein.