Das Feuerwerk der Turnkunst funktioniert auch auf der Bühne

Hannover. Die on Stage-Tournee Anima sorgt mit einer fantasievollen Show in acht ausverkauften Hallen im Norden für Begeisterung.

Für große Gefühle ist auch auf kleinen Bühnen Platz, das hat das Feuerwerk der Turnkunst jetzt gezeigt. Der Auftakt in Oldenburg und Hannover im September 2021 war schon einzigartig, doch was den rund 7.000 Zuschauern bei der ersten on Stage-Tournee Anima vom 18. bis 25. Februar geboten wurde, darf mit Fug und Recht als durchschlagender Erfolg verbucht werden.

In den ausverkauften Hallen der acht Tourneeorte zauberte das elfköpfige Ensemble eine fantasievolle, futuristische und emotionale Show auf die Bühne, die ihresgleichen sucht. Die Veranstalter der Turn- und Sportfördergesellschaft hätten ein Vielfaches mehr an Tickets verkaufen können, pandemiebedingt durfte allerdings die Maximalkapazität der Veranstaltungsstätten nicht zu 100 Prozent ausgeschöpft werden.

Professionell und emotional

Anima hat bewiesen, dass das neue Showkonzept von den Produktionsteams DDC und Feuerwerk der Turnkunst einen Meilenstein unter den Bühnenshows verkörpert – und die Krisenfestigkeit der Marke Feuerwerk der Turnkunst. Professionell und emotional wie die Arenashow, allerdings dabei mit dem faszinierten Publikum auf Tuchfühlung, zeigten die für die Regie verantwortlichen Felice Aguilar und Alexander Pollner, dass sie ein Händchen für außergewöhnliche Turnkünste und eine einzigartige Dramaturgie haben.

Sei es die überdimensionale leuchtende Drohne, die wie von Geisterhand über der Bühne schwebte, oder Jannis Rosendorf als wohl weltweit einziger Mann, der auf dem Schwebebalken turnt. Aber auch der Physical Comedian Tobias Wegner als wahrnehmungsverdrehender Wallclown, Bertan Canbeldek mit seiner atemberaubend schnellen und beschwingten Bouncing Ball-Jonglage oder der anmutige Mario Espanol am Flying Pole sorgten für Begeisterung.

Unglaubliche Körperbeherrschung

Nahtlos fügte sich auch der 23-jährige Tim Kriegler, der beim Anima-Auftakt im September noch gefehlt hatte, in das Ensemble ein. Er verblüffte mit unglaublicher Körperbeherrschung im Handstand und einer weltweit wohl einzigartigen Darbietung an den Strapaten. Der Absolvent der Staatlichen Artistenschule Berlin ist ein echtes Ausnahmetalent – kreativ, kraftvoll und kurios, darüber hinaus trotz seiner vergleichsweise jungen Artistenkarriere bereits vielfach preisgekrönt.

Wer jetzt bei Anima nicht dabei war, für den gibt es gute Nachrichten: Kriegler wird auch bei der Feuerwerk der Turnkunst Arena-Show im Winter 2022/23 Teil des internationalen Star-Ensembles sein. Diese wird am 29. Dezember 2022 in Oldenburg ihre Premiere feiern. Mit „Spirit“ werden die Macher dann wohl die endgültige Rückkehr des kulturellen Lebens feiern können. Auch in Göttingen wird die Show zu Gast sein, als Termine in der Lokhalle stehen der 24., 25. und 26. Januar 2023 fest.

Tickets gibt es bereits jetzt unter www.feuerwerkderturnkunst.de.