Handball-Verband beschließt Anpassungen im Spielbetrieb

Der Handball-Verband Niedersachsen (HVN) hat auf Grundlage der seit dem 24. Februar gültigen Niedersächsische Corona-Verordnung noch vor dem Wochenende mit sofortiger Wirkung weitere Anpassungen im Verbandsspielbetrieb beschlossen.

Dabei sind einige Änderungen in Kraft getreten. Für die Teilnahme am HVN-Spielbetrieb gelten weiterhin grundsätzlich die behördlichen Vorgaben, in Niedersachsen bedeutet dies derzeit für den Sport im Innenbereich die 3G-Regel. Dort, wo durch lokale Anordnungen höhere Standards verlangt werden, zum Beispiel 2G oder 2G-Plus, sind diese entsprechend zu befolgen.

Ab dem 4. März sind in den Landesligen, Landesklassen sowie im Jugendbereich Anträge auf Spielverlegung nur noch zulässig, wenn sich mehr als drei der in den letzten drei Spielen eingesetzten Spieler des beantragenden Vereins coronabedingt in Quarantäne befinden. Darüber hinaus können ab dem 4. März Spiele im HVN-Jugendbereich ausschließlich verlegt und nicht mehr abgesagt werden.

Allgemeine Testpflicht bleibt

Zusätzlich bleibt die allgemeine Testpflicht für alle aktiv und passiv Spielbeteiligten bestehen. Ausnahmen bilden die Schiedsrichter, Zeitnehmer und Sekretäre, die eine Auffrischungsimpfung („Booster“) erhalten haben oder einen Genesenennachweis nach der vollständigen Schutzimpfung vorlegen können. Dies gilt bis mindestens zum 25. März, anschließend sollen dann die ursprünglichen Durchführungsbestimmungen gelten. Die entsprechenden Konzepte und Handlungsanleitungen sind auf der Homepage des HVN im Downloadbereich hinterlegt.

„Wir freuen uns, dass von Seiten der Politik sukzessive Lockerungen für unsere Sportart beschlossen worden sind. Daher sind wir auch optimistisch, dass wir die Saison komplett durchspielen können“, sagt Jens Schoof, Vizepräsident Spieltechnik beim HVN. Und Olaf Bunge, der Jugendspielwart, ergänzt: „Wir begrüßen die Lockerungen, halten aber vorerst an unserer Testpflicht für alle fest, denn damit haben wir in den letzten Wochen sehr positive Erfahrungen gemacht und viele Coronafälle bereits im Vorfeld der Spiele feststellen können.“

Bei der HSG Oha sind von diesen Anpassungen drei Mannschaften betroffen, neben den ersten Herren in der Verbandsliga auch die Herren-Reserve in der Landesliga sowie die männliche B-Jugend, die ebenfalls in der Landesliga spielt. Die weiteren HSG-Teams spielen auf Regionsebene. Hier pausierte der Spielbetrieb auf Grund der Corona-Pandemie noch bis zum Wochenende, am kommenden Wochenende soll es aber endlich wieder um Punkte gehen.