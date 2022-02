Landessportbund begrüßt klare Perspektive für den Sport

„Wir sind sehr erleichtert, dass der Sportbetrieb in den Sportvereinen zeitnah wieder durchstarten kann – im Breiten- und Wettkampfsport.“ Mit diesem Statement reagiert Reinhard Rawe, der Vorstandsvorsitzende des Landessportbundes Niedersachsen, auf die neue niedersächsische Corona-Verordnung, die vom 24. Februar bis 19. März gilt und auf dem Drei-Stufen-Plan für Lockerungen basiert, auf den sich die Ministerpräsidentenkonferenz am 16. Februar verständigt hatte. „Wir begrüßen diese Perspektive für unseren Vereinssport. Der LSB unterstützt seine Mitglieder und die Sportbünde bei diesem Restart in diesem Jahr mit einem umfangreichen Sonderförderprogramm zur Mitgliederentwicklung, das am 1. März 2022 startet“, führt Rawe weiter aus.

Der Vorsitzende der Sportjugend, Reiner Sonntag, ergänzt: „Für die Sportjugend Niedersachsen ist wichtig, dass bei Jugendfreizeiten zukünftig die bisherigen Datenerhebungs- und Dokumentationspflichten der Kindertagespflegeperson entfallen und die bisherige Beschränkung der Teilnehmendenzahl (50 Personen) aufgehoben wird.“ Er sieht darin auch eine Bestätigung der Lobbyarbeit von LSB und Sportjugend für die Jugendarbeit im Sport.

Nach der aktuellen Verordnung ist der Zugang zu Sportanlagen drinnen und draußen bis zum 3. März unter 3G-Bedingungen wieder möglich. Ab dem 4. März werden die Einschränkungen für die Sportausübung sogar ganz aufgehoben. In den Innenbereichen muss außer beim Sporttreiben allerdings weiterhin eine FFP2-Maske getragen werden.

Regeln für Zuschauer

Auch für die Zuschauer haben sich mit der neuen Verordnung Änderungen ergeben. Bei Veranstaltungen, mit mehr als 50 bis 2.000 Zuschauern gilt drinnen und draußen aktuell die 2G-Regel. Im Freien ist außer im Sitzen eine medizinische Maske zu tragen – Abstandsregeln gelten nicht mehr. Ab dem 4. März gilt sowohl draußen als auch drinnen für Zuschauer die 3G-Regel. Abstandsregeln sind dann weder an der frischen Luft noch in der Halle zu beachten, außer auf dem Sitzplatz muss aber eine Maske getragen werden.

Zu berücksichtigen ist allerdings: Die zuständigen Landkreise oder kreisfreien Städte können abweichende strengere Maßnahmen durch deren Allgemeinverfügung erlassen, die dann vor Ort zu befolgen sind. Insofern müssen solche regionalen Verfügungen stets im Auge behalten werden.