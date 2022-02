Pokal wird im Tischtennis-Regionsverband nicht fortgesetzt

Göttingen. Nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebs am 1. März soll der Fokus auf den Punktspielen liegen. Eine Ausnahme gibt es im Nachwuchsbereich.

Im Tischtennis-Regionsverband Südniedersachsen wird der Pokalwettbewerb in dieser Saison nicht fortgesetzt.

Im Tischtennisverband Niedersachsen wird ab dem 1. März der Spielbetrieb wieder aufgenommen – in Form eine Einfachrunde. Die verbliebenen Spiele der Hinrunde werden auf die Rückrunde übertragen und mit den Aufstellungen zur Rückrunde bestritten. Darüber hinaus wurde der letzte Spieltag vom 10. April auf den 24. April nach hinten verschoben.

Ergänzend zu diesen Regelungen des TTVN informiert der Tischtennis-Regionsverband Südniedersachsen, dass der Pokalspielbetrieb auf Regionsebene in dieser Saison nicht fortgeführt wird. „Da der Fokus auf dem Punktspielbetrieb liegt und es nicht zu Terminproblemen kommt, wurde der Pokalbetrieb für den Erwachsenenspielbetrieb erneut eingestellt. Da die letzte Pokalrunde nicht komplett zu Ende gespielt wurde und aufgrund der begrenzten Anzahl von Spielwochen, ist es nicht möglich die Wettbewerbe zu Ende zu spielen“, heißt es in der Mitteilung des TTRV.

Eine Ausnahme hiervon wird die Qualifikation zum Landespokal sein, wo die gemeldeten Mannschaften nochmals gesondert abgefragt werden. Eine weitere Ausnahme bildet zudem der Nachwuchsbereich. Da in der Jugend aufgrund der kleineren Ligen kaum noch Spiele offen sind, waren einige Vereine mit der Bitte um eine Rückserie an den TTRV getreten. Aufgrund der Regularien des TTVN ist dies nicht möglich, allerdings wird der Regionsverband einen Pokalwettbewerb anbieten. „Dieser wird freiwillig sein. Aufgrund der geringen Spiele besteht hier eine größere Flexibilität hinsichtlich der Ansetzungen“, so der TTRV.