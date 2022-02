Wintersport Harzer Zwergencup geht Sonntag in die nächste Runde

Beim Harzer Zwergencup geht es am Sonntag wieder rund.

Braunlage. Gefahren wird wieder am Hexenritt in Braunlage. Ausrichter des Nachwuchsrennens sind am Sonntag der Bremer Skiclub und der SC Bad Grund.