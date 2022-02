Sartorius Youngsters starten Freitag erneut nach Hamburg

Göttingen. Der JBBL-Nachwuchs der BG Göttingen reist in der JBBL am Freitag nach Hamburg zum Bramfelder SV. Sonntag geht es zur nächsten Partie nach Düsseldorf.

Für den JBBL-Nachwuchs der BG Göttingen stehen am Wochenende zwei Partien an.

Nachdem die Sartorius Youngsters am vergangenen Wochenende durch den Orkan daran gehindert wurden ihre Auswärtsreise nach Hamburg anzutreten, startet der Basketball-Nachwuchs der BG Göttingen nun der nächste Anlauf. Das Team von Youngsters-Headcoach Marjo Heinemann fährt am Freitag in den Norden und trifft ab 18 Uhr in der JBBL (U16) auf den Bramfelder SV. Nur zwei Tage später reisen die jungen Veilchen nach Nordrhein-Westfalen und gastieren dort am Sonntag ab 12.30 Uhr, bei den ART Giants Düsseldorf.

Im Bramfelder SV wartet zunächst der Tabellenfünfte der JBBL-Relegationsgruppe 1 auf die Gäste aus Göttingen. Das Hinspiel hat der BG-Nachwuchs im heimischen Sartorius Basketball Lab Anfang Dezember 87:68 gewonnen und geht folglich mit viel Selbstvertrauen ins Rückspiel. „Es ist das erste von vier Auswärtsspielen in Folge. Wir wollen schnell ins Spiel finden und aggressiv in der Verteidigung agieren“, betont Heinemann.

Am Sonntag kommt es dann zum Spitzenspiel in der JBBL-Gruppe. Der Tabellenführer aus Düsseldorf empfängt seinen direkten Verfolger aus Südniedersachsen, der in den Relegationsspielen bislang ungeschlagen ist. „Die Düsseldorfer sind wohl das körperlich stärkste Team der Relegation. Wir dürfen uns davon nicht aus dem Rhythmus bringen lassen“, sagt Heinemann. Im Hinspiel siegten die Veilchen in der Vorrunde knapp mit 74:67.

Die Sartorius Juniors haben in der NBBL (U19) an diesem Wochenende planmäßig spielfrei.