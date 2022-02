Für Sporttreibende gilt jetzt nur noch die 3G-Regel

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat die Lockerungen in der Corona-Verordnung verkündet.

Seit dem heutigen Donnerstag gilt in Niedersachsen eine neue Corona-Verordnung. Dabei werden zahlreiche Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens schrittweise zurückgenommen. Das zweite Lockerungspaket folgt ab dem 4. März. Die neue Corona-Verordnung tritt zum 19. März außer Kraft. Danach sollen, wenn alles gut geht und es nicht zu einem Wiederansteigen der Infektions- und Krankenhauszahlen kommt, die coronabedingten Einschränkungen fast vollständig gelockert werden.

Bereits mit dem ersten Schritt der Lockerungsmaßnahmen ergeben sich auch für die Sporttreibenden in Niedersachsen Änderungen und Erleichterungen. Personen, die eine Sportanlage nutzen wollen, müssen nun beim Betreten einen Impfnachweis, einen Genesenennachweis oder einen Nachweis über eine negative Testung vorlegen. Es gilt somit auf Sportanlagen die sogenannte 3G-Regelung. Dabei ist es egal, ob drinnen oder draußen Sport getrieben wird. Als einzige Ergänzung für den Innenbereichen bleibt das Tragen einer FFP2-Maske bestehen – außer natürlich während der Zeit des Sporttreibens selber.

Eine Pflicht zur Kontaktdatenerhebung besteht ebenfalls nicht mehr. Allerdings sollte weiterhin über einen QR-Code die Möglichkeit zu einer freiwilligen Registrierung vorhanden sein. Trotz der Lockerungen fordert die Niedersächsische Landesregierung alle Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin zu umsichtigem und eigenverantwortlichem Handeln in Bezug auf den Infektionsschutz auf. „Wir haben die Chance, in einen entspannten Frühling und einen entspannten Sommer einzutreten“, so Ministerpräsident Stephan Weil.