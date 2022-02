Dartmannschaften des TSV Schwiegershausen feiern Siege

Schwiegershausen. Ein gelungenes Wochenende liegt hinter der Dartsparte des TSV Schwiegershausen. Dabei ging es in den Partien knapper zu, als die Ergebnisse aussagen.

In der Kreisklasse 10 stand das Nachholspiel des 13. Spieltages auf dem Programm, zu welchem der 1. DC Ilsenburg B in Schwiegershausen gastierte. Während es für die Hausherren darum ging, wichtige Punkte im Aufstiegsrennen zu sammeln, stehen die Gäste mit lediglich einem Sieg am anderen Tabellenende.

Spannender, als das Ergebnis zeigt

Auch, wenn am Ende ein 12:0 (36:11) Sieg für den TSV zu Buche steht, hatte das Spiel wesentlich mehr Spannung zu bieten, als es das deutliche Ergebnis erahnen lässt. Allein vier Spiele wurden erst im Decider entschieden.

In zwei Wochen geht es zum Top-Spiel nach Tiftlingerode, wo der dort beheimatete DC den Schwiegershäusern die Tabellenführung streitig machen will. Für die Schwiegershäuser spielten Alexander Waldmann, Sven Bierwirth, Sven Gothe, Mirko Wills, Patrick Schwab und Patrick Hanel.

SHL-Team siegt in Berka

Beinahe zeitgleich gastierte das SHL-Team bei der Zweitvertretung der Dart-Freunde in Berka. Für die Tabellennachbarn ging es darum, sich etwas Luft nach unten zu verschaffen. Vom Start weg entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Daniel Schröder und Eyk Lillie brachten die Hausherren in Führung, welche Cedric Barke und Nils Schrader umgehen egalisieren konnten. Nach den Doppeln stand es 3:3 Unentschieden.

Mit Wiederbeginn sollte jedoch Eyk Lillie den letzten Erfolg für die Dart-Freunde Berka holen. Fünf Siege in Serie brachten den TSV auf die Siegerstraße und letztlich einen 8:4 (28:19) Erfolg, mit dem man sich in der Tabelle auf Platz vier verbessern konnte. Schon nächste Woche geht die Reise ins benachbarte Dorste zum amtierenden Titelverteidiger. Für den TSV spielten Stefan Bierwirth, Daniel Bringmann, Cedric Barke und Nils Schrader.