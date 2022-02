BG Göttingen darf wieder vor rund 2.600 Fans spielen

Göttingen. Schon beim Bundesliga-Heimspiel der Veilchen gegen die Niners Chemnitz am 6. März darf die Sparkassen-Arena zu 75 Prozent ausgelastet werden.

Die Fans der BG Göttingen freuen sich, ab dem nächsten Heimspiel dürfen wieder 2.600 Besucher in der Sparkassen-Arena dabei sein.

Es ist ein großer Schritt in eine gute Richtung: Die BG Göttingen erhält von der Stadt Göttingen die Genehmigung, wieder mehr Zuschauer zu ihren Heimspielen in der Sparkassen-Arena zuzulassen. Schon bei der kommenden Partie gegen die Niners Chemnitz am Sonntag, 6. März, (15 Uhr) dürfen rund 2.600 Fans (75 Prozent Auslastung) den Veilchen zujubeln.

Auch beim Sicherheits- und Hygienekonzept gibt es ein paar Anpassungen. Weiterhin gilt die 2G-Plus-Regel. Einlass zu den BG-Spielen erhalten also nur geimpfte und genesene Personen, die zusätzlich auch einen negativen Corona-Test (zertifizierter Antigen-Schnelltest, nicht älter als 24 Stunden, oder negativer PCR-Test, nicht älter als 48 Stunden) benötigen. Personen, die bereits eine dritte (Booster-)Impfung erhalten haben, benötigen keinen Testnachweis. Auch die FFP2-Maskenpflicht in der gesamten Sparkassen-Arena bleibt bestehen, allerdings darf die Maske nun am Platz abgenommen werden. Zudem entfällt die Personalisierung und damit auch das Umschreiben der Tickets. Änderungen der Vorgaben sind aufgrund der weiterhin dynamischen Lage jederzeit möglich.

Durch die erhöht Zuschauerkapazität können Dauerkarten-Besitzer wieder ihre angestammten Plätze einnehmen und müssen sich keine neuen Plätze buchen. Die Plastikdauerkarten haben wieder Gültigkeit.

Veilchen-Fans, die keine Dauerkarte haben, können sich ab Donnerstag, 24. Februar, 15 Uhr, Tickets im Vorverkauf sichern. Tickets gib es im Online-Ticketshop (Link auf www.bggoettingen.de), telefonisch bei der Ticket-Hotline (0180-6050400), vor Ort bei den bekannten Kartenvorverkaufsstellen oder in der BG-Geschäftsstelle im Sartorius Basketball Lab (Schützenplatz 2, Göttingen).

Die wichtigsten Punkte des Sicherheitskonzepts im Überblick:

Zulassung nur von vollständig Geimpften und Genesenen plus zertifizierter Antigen-Schnelltest – nicht älter als 24 Stunden – oder PCR-Test – nicht älter als 48 Stunden (Nachweise erforderlich),

Personen, die bereits eine dritte (Booster-)Impfung erhalten haben, benötigen keinen Testnachweis,

Ausnahmen von der 2G+-Regel sind nicht impffähige Zuschauer (benötigen einen medizinischen Nachweis, sowie einen zertifizierten Antigen-Schnelltest – nicht älter als 24 Stunden – oder PCR-Test – nicht älter als 48 Stunden) und Schüler von sechs bis 18 Jahren - Kinder unter sechs Jahren werden ohne Nachweis zugelassen, benötigen aber ein Ticket,

Desinfektionsstationen in der Sparkassen-Arena,

FFP2-Maskenpflicht in der gesamten Sparkassen-Arena, am Sitzplatz darf die Maske abgenommen werden (Kinder unter sechs Jahren sind von der Maskenpflicht ausgenommen, bei Kindern bis 14 Jahre ist eine Alltagsmaske zulässig),

Zusätzliche Ausgänge auf der Nord- und Südseite der Sparkassen-Arena- Personalisierung der Tickets entfällt.