Christina Schwanitz hat sich in Osterode viel vorgenommen

Osterode. Die Weltmeisterin von 2015 will zum Abschluss ihrer Karriere auch in Osterode noch einmal glänzen.

Christina Schwanitz will es zum Abschluss der Kariere noch einmal wissen - auch in Osterode.

Das waren Nachrichten, auf die Organisator Rainer Behrens gehofft hatte. Denn nach den angekündigten Lockerungen der Corona-Einschränkungen durch die Bundesregierung besteht rund dreieinhalb Monate vorher großer Optimismus, dass die 13. Auflage des Internationalen Sparkassenmeeting am Freitag, dem 3. Juni im Osteroder Jahnstadion wieder mit Zuschauern durchgeführt werden kann.

Eine sehr gute Nachricht für den MTV Osterode und die LG Osterode als Veranstalter, insbesondere aber für alle teilnehmenden Wettkämpfer. „Jedes Klatschen und alle Anfeuerungen würden wieder ein Stück Normalität symbolisieren“, so Behrens. Ob es eine Begrenzung bei der Zuschaueranzahl geben wird, muss momentan allerdings noch abgewartet werden. Alle Leichtathletikfans dürfen sich aber schon jetzt auf spannende Wettkämpfe und eine Topbeteiligung freuen, zumal auch wieder ein Livestream geschaltet wird.

Sparkassenmeeting ist Bestandteil des Deutschen Wurf-Cups

Einen Coup konnte Cheforganisator Rainer Behrens bereits landen. Das Kugelstoßen auf der Anlage am Ührder Berg ist Bestandteil des erstmals ausgetragenen Deutschen Wurf-Cups. Eine Initiative des DLV mit dem Ziel, den deutschen Wurf (Diskus, Hammer, Kugel und Speer) in seiner gesamten Breite wieder an die internationale Spitze zu führen. Zehn Meetings in Deutschland wurden dafür ausgewählt, die allesamt eine hohe Qualität mitbringen, diesem Anspruch als Veranstalter gerecht zu werden. Das Kugelstoßen ist bei fünf Veranstaltungen im Programm.

Die Gesamtsieger werden ermittelt, indem in der Summe die drei besten Wettkampfresultate in einer Platz-Punkte-Wertung addiert werden. Damit ist quasi garantiert, dass wahrscheinlich die komplette deutsche Elite am Start beim 13. Internationalen Sparkassenmeeting sein wird. Schon jetzt darf fleißig spekuliert werden, wer am Ende die Nase vorn haben könnte.

Bei den Frauen könnte es Christina Schwanitz sein. Die Weltmeisterin von 2015 und vielfache Medaillengewinnerin geht in ihre letzte Saison. Inzwischen zweifache Mutter möchte sich die 36-jährige nochmals für die in 2022 anstehenden Welt- und Europameisterschaften qualifizieren. Noch einmal den jüngeren Paroli bieten, so lautet ihre Kampfansage. Inzwischen ebenfalls zu den Top Zehn der Welt gehören mit Sara Gambetta (SV Halle – Bestleistung 18,90 m) und Katharina Maisch (LV 90 Erzgebirge – 18,88 m) zwei Kugelstoßerinnen, die in diesem Jahr die 19-Meter-Marke knacken wollen. Gambetta errang im vergangenen Jahr den achten Platz bei den Olympischen Spielen in Peking.

Julia Ritter fühlt sich auf der Anlage in Osterode pudelwohl

Nur knapp das Olympia-Ticket verpasste Julia Ritter vom TV Wattenscheid. Bei ihr platzte beim Meeting „Help at Corona“ 2020 in Osterode der Knoten. Die U20-Europameisterin von 2017 stieß die Kugel auf 18,14 Meter, im vergangenen Jahr wiederholte die 23-jährige beim Sparkassenmeeting diese Weite. „Das ist eine meiner Lieblingsanlagen. Sie hat eine ganz tolle Optik und ist in sich abgeschlossen. Der Wettkampf gefällt mir einfach, weil es sehr familiär zugeht. Ich war mir sicher, wenn der Knoten hier nicht platzt, dann weiß ich auch nicht“, freut sie sich schon auf den Wettkampf an der Söse. Für Spannung ist gesorgt, denn auch zwei weitere DLV-Athletinnen haben inzwischen die 18 m-Marke übertroffen. Die deutsche Frauen-Power kann sich auch international sehen lassen.

Wer bei den Männern am Start sein wird, kann sicherlich nach den Deutschen Hallenmeisterschaften Ende Februar in Leipzig besser eingeschätzt werden. Der frühere Kugelstoß-Weltmeister David Storl verzichtet auf die Hallensaison und will sich voll auf sein Comeback im Sommer konzentrieren. Der 31-jährige hatte im vergangenen Jahr mit Rückenproblemen zu kämpfen. Auf „seiner“ Anlage am Ührder Berg, einst stellte Storl hier einen Junioren-Weltrekord auf, möchte er nun die 7,26 kg schwere Kugel möglichst wieder über die 21m-Marke stoßen. Mit Zuschauern, die hautnah dabei sind, kann es gelingen.

Schon jetzt können sich die Leichtathletik-Fans auf das Meeting im Juni einstimmen. Ein Kurzvideo zeigt Impressionen aus den vergangenen Jahren aus dem Osteroder Jahnstadion. Den sportlichen Vorgeschmack kann man sich unter www.sparkassenmetting-lgosterode.de oder unter youtu.be/aoUzaXp6igA anschauen.