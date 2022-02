Jungschiris messen sich an der Konsole

Ilja Müller (TSV Abbehausen, NFV-Kreis Jade-Weser-Hunte) hat das 2. niedersächsische Jungschiedsrichter eFootball-Turnier powered bei ARAG Versicherungen gewonnen. Der 16-Jährige setzte sich im Finale mit 3:1 gegen Felix Maiwald (SV Husum, NFV-Kreis Nienburg) durch. Platz drei belegte Jordi van der Starren (FC Eintracht Northeim, NFV-Kreis Northeim-Einbeck), der im kleinen Finale Jasper von der Lieth (FC Oste Oldendorf, Kreis Stade) mit 4:1 bezwang.

Hauptorganisator des von der ARAG unterstützten Jungschiedsrichter eFootball-Turniers war wie schon 2021 ein Team des NFV-Kreises Braunschweig unter Leitung vom eFootball-Beauftragten Atakan Koctürk. Hilfestellung erhielt dieses Team von den eFootball-Experten der NFV-Verwaltung. Koctürk und Co. haben ihre Sache sehr gut gemacht, ernteten von allen Seiten viel Lob für einen reibungslosen Turnierverlauf.

Prominenter Gast

Prominenter Gast des Jungschiedsrichter eFootball-Turniers war FIFA-Schiedsrichter Harm Osmers, der vor den Spielen in einer auf YouTube gestreamten Gesprächsrunde mit dem stellvertretenden Braunschweiger Kreisvorsitzenden Christian Szot, Axel Martin vom Verbandsschiedsrichterausschuss und den beiden Turnierorganisatoren Atakan Koctürk und Noah Ebel Einblicke in seine beeindruckende Schiedsrichterkarriere gewährte. „Eine sehr, sehr nette und tolle Persönlichkeit“, freute sich Koctürk über den Online-Besuch des gut aufgelegten Spitzenschiedsrichters, der für den Sieger ein eigenes Trikot auslobte.

27 Gamer aus 18 NFV-Kreisen traten schließlich im Modus 1 vs 1 zunächst in sieben Viergruppen an der PlayStation 4 und 5 im Spiel „FIFA 22“ gegeneinander an. Die erst- und zweitplatzierten Teams jeder Gruppe sowie die zwei besten Gruppendritten qualifizierten sich für die K.o.-Phase, die mit dem Achtelfinale begann. Live übertragen wurde auch der virtuelle Schlagabtausch auf der Plattform YouTube.

Ilja Müller war am Ende der glückliche Gewinner des Osmers-Trikots, eines Pokals sowie eines Adidas-Gutscheins für ein Schiedsrichter-Outfit im Wert von 100 Euro. Für Platz 2 gab es einen Adidas-Gutschein im Wert von 75 Euro und für Platz 3 einen Adidas-Gutschein im Wert von 50 Euro ausgelobt. Auch der NFV-Kreis Göttingen-Osterode war bei dem Turnier vertreten. Jannesa Rudolph vom JFV Rhume-Oder musste sich allerdings im Achtelfinale knapp mit 0:1 geschlagen geben.