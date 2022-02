Der Northeimer HC kann doch noch gewinnen

Durchpusten beim Northeimer HC: Nach einer langen Durststrecke und zuletzt knappen Niederlagen hat der NHC endlich wieder ein Spiel für sich entschieden. In der heimischen Schuhwallhalle gewannen das Team mit 36:34 (21:14) gegen den Tabellennachbarn HC Burgenland. Nach einem furiosen Start hielt man den Gegner lange auf Abstand, gegen Ende der Partie sollte es jedoch knapp werden. Nichtsdestotrotz sammelte der NHC wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Die Gastgeber starteten aus einer stabilen Abwehr heraus mit vielen Ballgewinnen, sodass es nach nur zehn gespielten Minuten bereits 10:2 für den NHC stand. Vor allem die erste Welle über Christian Stöpler und Sören Lange funktionierte in dieser frühen Phase hervorragend. Joé Schuster erzielte in der 15. Minute gar das 13:3 für den NHC. Die Gäste kamen im Anschluss aber besser ins Spiel und konnte den Abstand ein wenig verkürzen, wurde im ersten Durchgang jedoch nie zu einer Gefahr. Eine gute Abwehrarbeit in Kombination mit gut herausgespielten Toren sorgten für den 21:14-Halbzeitstand.

Gäste kommen heran, NHC kontert

Nach dem Seitenwechsel konnte der NHC den Vorsprung zunächst verwalten, ließ dann aber wie schon häufiger in dieser Saison kurzzeitig abreißen, so dass der HCB auf 24:20 verkürzen konnte. Nach einem Time Out fanden die Northeimer den kurzzeitig verlorenen Faden wieder und zog durch schnelle Tore auf 28:21 davon. In die Schlussviertelstunde ging der NHC mit einem Sieben-Tore-Vorsprung, verpasste es aber, den Deckel draufzumachen.

Drei Minuten vor Schluss verkürzte Burgenland auf 34:32. Doch die Northeimer und insbesondere Sören Lange behielten die Nerven. Der Außenspieler traf zum 35:32 und kurz darauf auch zum 36:33, damit war die Partie durch. Entsprechend groß war im Anschluss der Jubel bei der Mannschaft und den Fans, denn nach sieben verlorenen Spielen in Folge konnte endlich wieder gepunktet werden.