Skiverband lädt am 26. Februar zum Tag des Biathlons ein

St. Andreasberg. Am Landesleistungszentrum Sonnenberg kann beim Tag des Biathlons unter fachkundiger Anleitung jeder in die Sportart hineinschnuppern.

Der NSV bietet am 26. Februar einen Tag des Biathlons an.

Der Niedersächsische Ski-Verband (NSV) lädt am Samstag, 26. Februar, zu einem Tag des Biathlons in das Landesleistungszentrum Sonnenberg ein. „Die Olympischen Spiele sind Geschichte und Du warst begeisterter Zuschauer beim Biathlon? Du möchtest diese beliebte Wintersportart einmal selbst probieren? Dann komm doch vorbei“, wirbt der Verband.

Am Tag des Biathlons erwartet die Besucher und Teilnehmer in der Zeit von 11 bis 15 Uhr ein buntes Programm aus Schießen und Skilaufen. Die nötige fachkundige Anleitung und Einblicke in diese Sportart werden dabei von den niedersächsischen Biathlontrainern vermittelt. Wer möchte und sich fit genug fühlt, kann zum Abschluss die schwierige Kombination aus Schießen und Langlauf in einem kleinen Rennen unter Beweis stellen. In der Zeit von 14 bis 15 Uhr können Biathlonrennen für „Jedermann“ gelaufen werden. Zum Abschluss findet für die Teilnehmer natürlich auch eine kleine Siegerehrung statt.

Das Wichtige: Für eine Teilnahme ist im Vorfeld keine Anmeldung erforderlich, das Mitmachen ist außerdem kostenlos. „Komm einfach vorbei und mach mit“, wirbt der Verband. Wer keinen Ski besitzt, kann sich diesen zum Beispiel im Skiverleih Buntenbock (Telefon 0178/1235639) ausleihen. Nach dem anstrengenden Teil können bei Kaffee und Kuchen die verbrannten Kalorien übrigens wieder aufgenommen werden.

Für Rückfragen steht der NSV per E-Mail an nsv-biathlon@gmx.de bereit.