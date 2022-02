Göttingen wird Host Town bei den Special Olympics World Games

Göttingen. Göttingen wird im Juni 2023 im Vorfeld der Special Olympics in Berlin als eine von 18 Kommunen in Niedersachsen eine Länder-Delegation beherbergen.

18 Kommunen aus Niedersachsen haben sich erfolgreich als Host Town (Gastgeber-Kommune) für die Special Olympics World Games 2023 in Berlin beworben. Auch die Universitätsstadt Göttingen freut sich über den Zuschlag, als Gastgeberstadt auftreten zu dürfen.

Die eigentlichen Wettkämpfe finden vom 17. bis 25. Juni 2023 in Berlin statt. Zuvor werden die internationalen Delegationen, bestehend aus Sportlerinnen und Sportlern sowie deren Begleitende aus insgesamt 170 Ländern, vom 12. bis 15. Juni 2023 in einer Host Town willkommen geheißen. Die Delegationen lernen in dieser Zeit Land und Leute kennen. Aus der Nähe erfahren sie die regionalen Besonderheiten und Einzigartigkeiten in allen Bundesländern. So werden die Kommunen – Städte, Landkreise und Gemeinden – das Bild Deutschlands in der Welt formen.

Buntes Programm wartet

Von den Host Towns soll ein Aufbruch für mehr Teilhabe und Anerkennung von Menschen mit Behinderung ausgehen: In den Gastgeber-Kommunen erwartet die Delegationen ein umfangreiches und buntes Programm, bei dem Menschen mit und ohne Behinderung aus zahlreichen Nationen zusammentreffen und sich kennenlernen werden. Das gemeinsame Ziel: Das größte kommunale Inklusionsprojekt in der Geschichte der Bundesrepublik soll ein neues Miteinander stiften und den Raum für Begegnungen weit über die Special Olympics World Games 2023 in Berlin hinaus öffnen.

„Die Special Olympics World Games sind ein ganz besonderes sportliches Ereignis und ein großes Fest der Inklusion und des Zusammenhalts. Gerade der Sport kann Menschen zusammenbringen und Verbindungen schaffen – völlig gleich ob mit oder ohne Behinderung“, sagt der südniedersächsische Bundestagsabgeordnete Fritz Güntzler, Obmann im Sportausschuss der CDU/CSU-Fraktion.

„Als weltoffene und tolerante Stadt im Herzen Deutschlands werden wir mit unseren vielen aktiven Vereinen, Organisationen und ehrenamtlichen Helfern ein unvergessliches Ereignis auf die Beine stellen. Ich freue mich schon sehr darauf! Es wird viele Gänsehautmomente geben“, blickt Güntzler dem Sommer 2023 entgegen. Deutschland wird erstmalig im nächsten Jahr Ausrichter der Special Olympics World Games. Das internationale Event steht für gelebte Teilhabe und Anerkennung von Menschen mit Behinderung, für Inklusion und hochkarätigen Sport.