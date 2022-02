Bad Grund. Die Bezirksliga-Frauen treffen in ihrem ersten Vorbereitungsspiel nach der Winterpause am Sonntag auf MF Göttingen II aus der Süd-Staffel.

Als erste Frauenfußballmannschaft des Altkreises startet an diesem Wochenende der FC Westharz in seine Vorbereitungsspiele. Der Bezirksligist trifft am Sonntag auf das Team von MF Göttingen II. Gespielt wird ab 14.30 Uhr auf Kunstrasen auf der Glück-Auf-Kampfbahn in Bad Grund.

Die Gäste sind ebenfalls in der Bezirksliga aktiv, spielen allerdings in der Süd-Staffel. Dort stehen die Unistädterinnen auf dem neunten Tabellenplatz, Westharz in der Staffel Mitte Siebter.