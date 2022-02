Basketballerinnen der BG 74 Göttingen vor Schicksalsspiel

Nach der enttäuschenden Leistung im Nachholspiel in Herne gibt es bei den Medical Instinct Veilchen keine Zeit, darüber nachzudenken. Bereits am Sonntag um 16 Uhr geht es in der FKG-Halle weiter mit dem Heimspiel gegen TSV 1880 Wasserburg – einer wegweisenden Partie im Abstiegskampf der Damen-Basketball-Bundesliga.

„Mit der Leistung am Mittwoch gegen Herne kann man nicht zufrieden sein“, so Geschäftsführer Crowder. „Es hat sich eigentlich keine Spielerin hängen lassen, aber das Spiel war derart fehlerhaft... Zur Halbzeit hatten wir fast so viele Turnover wie Punkte.“ Gegen Wasserburg, in der Tabelle punktgleich mit den Veilchen Ladies, muss sich das ändern. Allerdings sind die Voraussetzungen schwierig. Dragana Domuzin droht verletzt auszufallen, ob Kristyna Brabencova nach ihrer Corona-Infektion bereits wieder mitwirken kann, ist offen.