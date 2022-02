Hartes Wochenend-Programm für BG Youngsters

Göttingen. Der Nachwuchs der BG Göttingen muss in der JBBL drei Spiele in drei Tagen absolvieren. Die NBBL-Mannschaft ist in Weißenfels gefordert.

Gleich vier Begegnungen stehen für die Basketball-Leistungsteams im Nachwuchs der BG Göttingen an diesem Wochenende auf dem Programm. Während die Sartorius Juniors in der NBBL (U19) ihren normalen Spielrhythmus beibehalten, absolvieren die Sartorius Youngsters in der JBBL (U16) in Hamburg drei Spiele in drei Tagen.

Zuerst steht für die Youngsters am Freitag ab 18 Uhr die Nachholpartie gegen den Bramfelder SV an. Am Samstag trifft der Göttinger Nachwuchs ab 13 Uhr im zweiten Nachholspiel auf den SC Rist Wedel. Die letzte Partie des Wochenendes bestreiten die jungen Veilchen am Sonntag ab 12.30 Uhr gegen die Sharks Hamburg. Aus organisatorischen Gründen wurden die Youngsters-Nachholspiele mit der Partie gegen die Sharks verbunden, damit die Heinemann-Truppe nur einmal anstatt dreimal an der Elbe reisen muss. Die Hinspiele gegen die drei Nordlichter hat der Veilchen-Nachwuchs allesamt gewonnen.

Die Sartorius Juniors sind am Sonntag ab 13 Uhr bei der Mitteldeutsche Basketball Academy in Weißenfels gefordert. Die Mannschaft von Juniors-Headcoach Venelin Berov tritt als neuer Tabellenführer der Abstiegsrundengruppe Nord beim Tabellendritten an. „Weißenfels spielt extrem körperlich. Sie haben zwei große, klassische Center und zwei gute Point Guards“, sagt Berov und sieht in der Verteidigung der beiden Big Men den Schlüssel.