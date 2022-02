TSV Schwiegershausen feiert doppelte Faustball-Meisterschaft

Schwiegershausen. Sowohl die Mannschaft der Damen als auch der Herren sichert sich in der Bezirksoberliga den Titel in der Hallensaison 2021/22.

Die Hallensaison 2021/22 im Faustball hätte für die Damen- und Herrenmannschaft des TSV Schwiegershausen wohl kaum besser laufen können. Beide Mannschaften konnten sich den Meistertitel in der Bezirksoberliga Süd sichern.

Bereits am vorletzten Samstag, am letzten Spieltag, entschieden die Männer des TSV in der letzten Partie die Meisterschaft für sich. Die Schwiegershäuser waren mit dem klaren Ziel der Meisterschaft ins erste Spiel gegen den Ausrichter MTV Vorsfelde aus der Region Wolfsburg gegangen. Gegen diesen Gegner durfte der TSV keinen Satz verlieren – oder das Ziel Titelgewinn hätte auf der Kippe gestanden. Das gelang, denn das durchweg spannende Spiel ging mit 3:0 an den TSV und der Grundstein war gelegt. Auch das zweite Spiel gegen des SCE Gliesmarode gewannen die Herren anschließend mit 3:0. Damit konnten die Schwiegershäuser die Bezirksoberliga als Meister beenden.

Guter Start in den Spieltag

Die Damenmannschaft startete am vergangenen Wochenende in den zweiten und letzten Spieltag der diesjährigen Saison, welcher in Burgdorf stattfand. Gleich im ersten Spiel gegen Gliesmarode kamen die Damen gut ins Spiel und konnten den ersten Satz mit 11:2 für sich entscheiden. Der zweite Satz startet mit vielen Eigenfehlern, die jedoch nach und nach abgestellt werden konnten. Somit ging der zweite und letzte Satz mit 11:8 and die Schwiegershäuserinnen.

An die gute Leistung konnte der TSV in Spiel zwei gegen TuS Essenrode anknüpfen, dieses Spiel wurde ebenfalls mit 2:0 Sätzen gewonnen. Auch das letzte Spiel der Saison gegen Viktoria Thiede wurde durch gute Leistungen der TSV-Damen mit 11:4 und 11:3 deutlich gewonnen, es war der Schlusspunkt unter eine perfekte Saison. Die Schwiegershäuserinnen mussten in der Spielzeit nicht einen einzigen Satz abgeben und traten glücklich als Meister die Rückreise an.