Der BG Göttingen geht in Ludwigsburg der Sprit aus

Die BG Göttingen hat im Kampf um ein mögliches Playoff-Ticket die nächste Überraschung verpasst. Die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors musste sich am Mittwochabend den MHP Riesen Ludwigsburg mit 79:86 (44:35) geschlagen geben, hatte dabei aber lange eine gute Chance auf den Auswärtssieg. Vor 1.287 Zuschauern in der MHP Arena lieferten sich beide Teams das erwartet umkämpfte Duell. Besonders in der Schlussphase ließen sich die Veilchen von der Ludwigsburger Intensität beeindrucken und fanden im Angriff keine Lösungen mehr. Bester BG-Werfer war Stephen Brown Jr. mit 16 Punkten. Für Ludwigsburg traf Justin Simon am häufigsten (21 Zähler).

„Man kann sagen, das war ein Charaktersieg für Ludwigsburg. Wir sind verständlicherweise sehr frustriert und nicht zufrieden mit den Entscheidungen, die wir – auch ich – getroffen haben“, ärgerte sich BG-Headcoach Roel Moors im Anschluss. Verständlicherweise zufrieden war hingegen John Patrick. „Wir haben nicht aufgegeben und darauf bin ich sehr stolz. In den letzten 7,5 Minuten haben wir unseren besten Basketball gespielt und die Göttinger Führung heruntergespielt“, sagte der Ludwigsburger Headcoach, der lange auch für die Südniedersachsen als Trainer aktiv war.

Beginn auf Augenhöhe

Die Veilchen und die Hausherren bewegten sich zu Beginn des Spiels auf Augenhöhe. Die Führung wechselte in den Anfangsminuten hin und her. Philipp Hartwich glich die Partie in der 6. Minute zum 8:8 aus, Kamar Baldwin legte zum 10:8 nach. Doch James Woodard und Simon punkteten auf gegnerischer Seite und trafen zum 10:13 (8.). Kurz darauf gingen die Gäste wieder in Front – Harald Frey versenkte einen Dreier zum 15:14 (9.). Simon konterte, doch auch der Dreier von Mathis Mönninghoff zum 19:17 saß (10.). Das Viertel endete ausgeglichen 19:19.

Im zweiten Abschnitt ließen die Ludwigsburger ihre intensive Verteidigung aufblitzen und gestatteten den Göttingern mehr als zwei Minuten keine Punkte. Brown Jr. erlöste sein Team und traf einen Dreier zum 22:23 (13.). Sein Guard-Kollege Frey machte es ihm nach und glich zum 25:25 aus (14.). Die Partie blieb weiterhin umkämpft mit vielen Führungswechseln. Tekele Cotton brachte Ludwigsburg von außen erneut in Front (27:28/15.), Jake Toolson traf kurz darauf zum 32:30 (17.). Im Anschluss gelang es den Göttingern, ihre offensiven Qualitäten auszuspielen. Durch einen 10:3-Lauf zogen die Gäste auf 42:33 davon, bei diesem Vorsprung blieb es auch zur Halbzeitpause.

BG führt mit 15 Punkten

Nach dem Seitenwechsel gab die BG noch einmal richtig Gas und baute ihre Führung durch starke Zusammenspiele auf 52:37 aus (22.). Die anschließende Auszeit von John Patrick zeigte Wirkung. Die Gastgeber ließen einen 2:13-Lauf folgen, den Rawle Alkins zum 54:50 abschloss (26.). Aber die Veilchen fingen sich, verteidigten konzentrierter und bauten ihre Führung auf elf Zähler aus (63:52/28.). Vor dem Schlussabschnitt verkürzte Ludwigsburg noch auf 63:56.

Schon zu Beginn des letzten Viertels zeigten die Gastgeber, dass sie die Partie drehen wollten und verkürzten auf 63:59 (31.). Doch die Göttinger hielten dem Druck zunächst stand und bauten ihre Führung durch einen 7:1-Lauf, den Toolson per Dreier zum 70:60 abschloss, erneut aus (33.). Bis Mitte des Abschnitts schafften es die Veilchen, aufopferungsvoll kämpfende Ludwigsburger auf Distanz zu halten (73:65/34.). Doch die Hausherren intensivierten ihre Verteidigung und warfen noch einmal alles in die Waagschale. Einen 2:15-Lauf schloss Jonah Radebaugh zum 75:80 ab (38.). In der Offensive gelang der BG praktisch nichts mehr. Die Riesen unterbanden die gute Ballbewegung der Veilchen, auch Einzelaktionen führten nicht zum Erfolg. Am Ende setzte Patrick dann noch alles daran, den direkten Vergleich für Ludwigsburg zu holen. Immerhin ein kleiner Trost: Das gelang nicht, da die BG das Hinspiel mit neun Punkten Differenz gewonnen hatte.

Stimmen zum Spiel

Moors monierte nach der Partie vor allem die fehlende Konstanz. „Wir wissen, dass Ludwigsburg nie aufgibt und immer über 40 Minuten spielt. Das haben sie auch heute gemacht. Wir haben dagegen nur 30 Minuten gespielt, auch wenn das sehr guter Basketball war, aber das reicht nicht – Basketball geht immer 40 Minuten“, so der BG-Coach. „30 Punkte in einem Viertel zu bekommen, sind viel zu viele. Das hat mit Fokus und Mentalität zu tun – beides haben wir nur 30 Minuten gut gemacht.“

Patrick gab derweil einen Blick auf die taktischen Vorgaben preis, die er seinem Team an die Hand gegeben hatte. „Die beiden Hauptdinge unseres Gameplans waren Kamar Baldwin zu limitieren und ihn nicht wie ihm ersten Spiel heiß laufen zu lassen. Das haben wir ganz gut gemacht. Das Zweite war ein hohes Tempo in der Offensive“, erläuterte der Ludwigsburger Trainer. „Wir haben klein gespielt: Rawle Alkins hat heute sehr gut gespielt und war für uns der Gamewinner. Ich bin sehr stolz auf ihn, er hat lange Zeit nicht gespielt und das war heute hervorragend von ihm.“