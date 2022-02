Oiacim Selmi und Sebastian Kirschstein übernehmen bei Freiheit

Der 1. FC Freiheit geht mit einem neuen Trainerduo in die Rückserie der 1. Kreisklasse. Oiacim Selmi und Sebastian Kirschstein stehen künftig in der Verantwortung und sollen den Klassenerhalt mit dem Team aus dem Osteroder Vorort schaffen. Aktuell steht der FC mit vier Punkten aus neun Partien auf dem letzten Platz.

Da der Vorstand Trainer Axel Bertram keine Wende der momentanen Situation zutraute, trennte man sich im Dezember von ihm. „Dass es in der Winterpause äußerst schwer ist, einen Trainer zu finden, ist kein Geheimnis und scheiterte letztendlich“, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Als Alternative stellten sich deshalb mit Oiacim Selmi und Sebastian Kirschstein zwei ehemalige Landesliga-Kicker und aktuelle Spieler der Freiheiter interimsweise zur Verfügung.

Vorbereitung hat begonnen

Nach dem Vorbereitungsstart in dieser Woche wollen die beiden das Team bis zum Punktspiel-Auftakt am 20. März auf das Unternehmen Klassenerhalt vorbereiten. Dazu sind auch einige Freundschaftsspiele abgeschlossen worden, erster Gegner ist am 26. Februar ab 16 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Northeim der Kreisligist TSC Dorste.

Oiacim Selmi, 1983 geboren, ist beim VfR Osterode groß geworden. Danach wechselte er für ein paar Jahre zum FC Dostluk Spor. 2010 wechselte er zum 1. FC Freiheit und ist seitdem als Führungsspieler nicht mehr wegzudenken. Der als unbändiger Kämpfer und guter Techniker bekannte Selmi will die Mannschaft körperlich und psychisch fit für die Rückrunde bekommen. Kirschstein, 1986 geboren, hat ebenfalls die Jugend des VfR Osterode durchlaufen, bevor ihn Trainer Wolfgang Schmidt in die ersten Herren beorderte. Als er 2013 zum FCF wechselte, übernahm er sofort eine führende Rolle. Nach zwei Jahre bei der SG Kirchberg-Ildehausen kehrte der Angreifer 2018 auf die Freiheiter Höhen zurück. Er will das Team besonders im taktischen und technischen Bereich voran bringen.