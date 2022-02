Herren 40 des TC Herzberg erkämpfen ein 3:3-Remis

Am vergangenen Samstag kam es in der Osteroder Tennishalle zum Spitzenspiel in der Tennis-Nordliga der Herren 40. Die erste Mannschaft des TC Grün-Weiß Herzberg traf auf den Osnabrücker TC. Das Gipfeltreffen hielt, was es versprach und bot den anwesenden Zuschauern einen mitreißenden Fight auf höchstem sportlichen Niveau. Beide Teams waren zuvor ungeschlagen – und blieben das nach dem 3:3-Endresultat auch.

Dennis Eckstein begann für die Herzberger an Position zwei gegen Dirk Stöbitsch, mehrfacher Landesmeister dieser Altersklasse. Bei vielen intensiven Ballwechseln bot Eckstein seine beste Saisonleistung, musste sich aber mit 3:6 und 4:6 geschlagen geben. Besser machte es an Position vier Ulrich Günther, der für Tim Landwehrs in die Mannschaft rutschte. Er bot einmal mehr eine Klasseleistung, hatte seinen Gegner jederzeit im Griff und gewann mit 6:1 und 6:2. David Plugge an Position drei tat sich nach seiner Galavorstellung im vergangenen Punktspiel diesmal deutlich schwerer. Nach verlorenem ersten Satz (4:6) drehte er aber das Spiel, konnte den zweiten Satz mit 6:4 und den Match-Tiebreak mit 10:7 für sich entscheiden.

Hochkarätiges Spitzeneinzel

Im Spitzeneinzel trafen Alec Ungureanu und die ungeschlagene Nummer eins der Osnabrücker, der Einbecker Timo Raude, aufeinander. Dieses Spiel bot atemberaubende, sehr intensive Ballwechsel. Ungureanu konnten den ersten Satz mit 7:5 für sich entscheiden, verlor aber den zweiten Durchgang mit 4:6. Auch hier musste der Match-Tiebreak entscheiden. Der Herzberger gab alles, musste sich dem fehlerlos spielenden Raude am Ende jedoch mit 6:10 beugen. Nach den Einzeln stand es somit 2:2. die Doppel mussten nun die Entscheidung bringen.

Die Herzberger traten im ersten Doppel mit Ungureanu/Eckstein und im zweiten Doppel mit Marc Böttcher/Günther an. Die Osnabrücker boten im ersten Doppel ihre Spitzenspieler Raude und Stöbitsch auf. Auch hier wurde wieder intensiv gespielt, mit dem besseren Ende für die Gäste. Ungureanu/Eckstein unterlagen trotz starker Vorstellung mit 5:7 und 1:6. Böttcher/Günther gewannen den ersten Durchgang mit 6:4, lagen dann aber im zweiten Satz mit 2:5 zurück. Doch die Welfenstädter kämpften, erreichten den Tiebreak und gewannen diesen mit 7:5.

Das Endergebnis sagte dann alles zu diesem wahrlich ausgeglichenen Punktspiel aus: 3:3 Matches, 7:7 Sätze und 60:60 Spiele. Die Osnabrücker stehen dank des Remis bereits als Aufsteiger in die Regionalliga, die höchste Liga in dieser Altersklasse, fest. Da in dieser Saison zwei Teams aufsteigen, haben die Herzberger im letzten Punktspiel in Lübeck in 14 Tagen noch die Möglichkeit, es den Osnabrückern durch einen Sieg gleich zu machen.