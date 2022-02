Braunlage. Ausrichter am Walpurgishang in Braunlage ist der Skiclub Bad Grund. Es können Nachwuchs-Alpinisten der Jahrgänge 2010 bis 2018 starten.

Wintersport Am Samstag ist der nächste Lauf im Zwergencup geplant

Am Samstag, 19. Februar, ist der nächste Lauf im Harzer Zwergencup geplant. Gefahren wird am Walpurgishang in Braunlage, Ausrichter ist diesmal der Skiclub Bad Grund. Los geht es mit dem ersten Durchgang um 8.30 Uhr. Es können Kinder der Jahrgänge 2010 bis 2018 starten, eine Vereinszugehörigkeit ist nicht erforderlich.

Die Rennen werden speziell für Kinder, die gerade Skifahren gelernt haben oder bereits fortgeschrittenes Können zeigen, veranstaltet. Talentierte und interessierte Kinder können hier erste Erfahrungen in einem kindgerechten Rennen für Einsteiger sammeln.

Meldungen sind bis zum Donnerstag per E-Mail an Heike Biermann (badbiermann@online.de) möglich, weitere Informationen unter Telefon 0174/3153951.