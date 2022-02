BG Göttingen reist mit Selbstvertrauen nach Ludwigsburg

Nach zweiwöchiger Pause hat sich die BG Göttingen am vergangenen Wochenende eindrucksvoll zurückgemeldet und mit dem 91:87-Erfolg gegen das favorisierte Ratiopharm Ulm ihr Selbstvertrauen gestärkt. Das benötigt das Team von BG-Headcoach Roel Moors auch für die kommende Aufgabe, denn am Mittwoch steht ein schweres Auswärtsspiel bei den MHP Riesen Ludwigsburg auf dem Programm. Spielbeginn in der MHP-Arena ist um 20.30 Uhr. „Ludwigsburg ist die Mannschaft mit dem physischsten Spielstil aller BBL-Teams“, sagt BG-Assistenztrainer Olivier Foucart. „Wir müssen gut darauf vorbereitet sein, fokussiert bleiben und bereit sein, zu kämpfen.“

Nach der Partie in Ludwigsburg gehen die Veilchen in eine kurze Pokal- und Länderspielpause. Das nächste Spiel steht dann erst am 6. März gegen die Niners Chemnitz an. So bleibt noch mehr Zeit, Neuzugang Harald Frey zu integrieren. Der Norweger gab beim Sieg gegen Ulm sein Debüt und glänzte gleich mit 22 Punkten. Möglicherweise reagieren die Göttinger zudem ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt, noch immer ist eine Ausländerposition unbesetzt. Besonders auf den großen Positionen herrscht Handlungsbedarf.

Veilchen im Hinspiel siegreich

Zunächst aber gilt der Fokus der Partie bei den Schwaben. Das Team von Riesen-Headcoach John Patrick liegt mit 13 Siegen einen Platz vor den Göttingern auf Rang sechs der BBL-Tabelle, hat allerdings bereits 20 Spiele absolviert; die BG erst 18. Das Hinspiel Mitte Oktober vergangenen Jahres entschieden die Veilchen überraschend 78:69 für sich, weil sie sich von der Physis der Ludwigsburger nicht beeindrucken ließen und Kamar Baldwin (21 Punkte) sowie Jake Toolson (20) nicht zu stoppen waren. „Außerdem haben wir den Ball sehr gut bewegt“, erinnert sich Foucart.

Obwohl die Ludwigsburger zuletzt gegen Chemnitz (56:74) und unter der Woche in der Champions League beim israelischen Vertreter Hapoel Holon (51:69) verloren, ist die Patrick-Truppe nicht zu unterschätzen. Die Mannschaft nimmt die zweitmeisten Würfe aller BBL-Teams (rund 67 pro Partie), leistet sich die wenigsten Ballverluste (11,0 Turnover), klaut dem Gegner am häufigsten den Ball (8,9 Steals) und holt die zweitmeisten Offensiv-Rebounds (13,3). „Die wenigen Ballverluste, die Steals und die Offensiv-Rebounds sorgen dafür, dass Ludwigsburg mehr Ballbesitze als andere Teams hat“, erklärt Foucart.

Riesen sind gefährlich von Außen

Auf einen ihrer besten Dreier-Werfer, Jordan Hulls, der gegen die BG regelmäßig zur Höchstform aufläuft, mussten die Riesen aufgrund von Wadenprobleme in den vergangenen drei Spielen verzichten. Doch auch der nachverpflichtete US-Guard James Woodard, Veteran Tremmell Darden und Aufbauspieler Jonah Radebaugh sind gefährlich von außen. Radebaugh ist effizientester Ludwigsburger Akteur, erzielt im Schnitt 13,6 Punkte, holt 4,9 Rebounds, gibt 3,4 Assists und steht die meisten Minuten auf dem Parkett (rund 30). Ebenfalls zweistellig punkten US-Forward Justin Simon (12,2) und Darden (11,5).

„Bei Ludwigsburg ist er schwerer als bei anderen Teams, Schlüsselspieler zu nennen. Sie haben viele Spieler mit hoher Qualität, die sehr kreativ sind“, sagt Foucart. „Aber ihre größte Stärke ist ihre Verteidigung.“ Rund 75 Punkte gestatten die Schwaben pro Spiel, nur München und Alba Berlin verteidigen besser. „Alle Ludwigsburger sind gute Verteidiger und zeigen den Willen, das ganze Spiel über das ganze Feld zu verteidigen“, so der belgische Co-Trainer der BG.