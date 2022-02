Nachwuchs der BG Göttingen feiert Heimsiege

Göttingen. Die Sartorius Juniors besiegen Chemnitz im Topspiel der NBBL-Abstiegsrunde mit 83:81. Die Youngsters setzen sich in der JBBL gegen Bremerhaven durch.

Die Jugendleistungsteams der BG Göttingen haben am Wochenende zwei Heimerfolge eingefahren. Zuerst besiegten die Sartorius Juniors im Spitzenspiel der NBBL (U19) im Sartorius Basketball Lab die bis dahin in der Abstiegsrunde noch ungeschlagene Niners Chemnitz Academy 83:81 (41:44). Anschließend setzten sich die Sartorius Youngsters in der JBBL (U16) gegen die Eisbären Bremerhaven 82:70 (43:36) durch.

Die Juniors kamen anfangs schwer in die Partie und gingen gegen offensivstarke Chemnitzer mit einem 17:25-Rückstand in die erste Viertelpause. Anschließend fing sich das Team von NBBL-Headcoach Venelin Berov und verkürzte bis zur Halbzeit auf drei Punkte (41:44). Auch nach dem Seitenwechsel stand der Veilchen-Nachwuchs defensiv sehr kompakt.

In einer hart umkämpften Partie ging es mit einem 57:57 in den Schlussabschnitt. Durch eine starke Offensivleistung, angeführt von Christopher Schultz (34 Punkte), sicherten sich die Göttinger schließlich den knappen Sieg. „Der Schlüssel waren die Offensivrebounds, durch die wir uns viele zweite Chancen erarbeitet haben. Das zeigt die Moral und den Charakter meiner Mannschaft“, sagte Berov.

Für die Youngsters war es nach dem Ausfall dreier Leistungsträger das erwartet schwere Spiel. Der BG-Nachwuchs von Headcoach Marjo Heinemann verlor das erste Viertel 20:27. Durch einen starken zweiten Abschnitt, den die Göttinger 23:9 für sich entschieden, eroberten sie die Führung zur Halbzeit zurück (43:36). Auch nach der Halbzeitpause hielten die Youngsters den hohen Druck aufrecht und bauten die Führung durch ihre Schnelligkeit in der Offensive weiter aus. „Durch viel Tempo haben wir die Stärke der größeren Bremerhavener unter dem Brett ausgeglichen“, sagte Heinemann.