Sportstättenbau ist Thema beim Qualifix-Seminar des KSB

Göttingen. Der Kreissportbund Göttingen-Osterode bietet am 21. Februar im Haus des Sports ein Qualifix-Semina unter dem Motto „Von der Idee bis zur Nutzung“ an.

Auch in diesem Jahr hat der Kreissportbund Göttingen wieder tolle Qualifix-Fortbildungen für alle Interessierten aus den Vereinen der Region im Angebot. Am Montag, 21. Februar, steht als erstes das Qualifix-Seminar mit dem Thema Sportstättenbau an. Die Präsenz-Veranstaltung findet im Haus des Sports im Göttinger Sandweg statt. Los geht es um 18 Uhr, das Ende ist gegen 21.30 Uhr geplant.

Unter dem Motto „Von der Idee bis zur Nutzung“ wird Klaus Dreßler referieren. Neben der Präsentation der neuen Richtlinie zur Sportstättenbauförderung erhalten die Teilnehmer einen Einblick in den Verfahrensablauf der Förderung vom Antrag bis zum Verwendungsnachweis. Ein Überblick über aktuelle Rahmenbedingungen und deren Berücksichtigung bei den Vorhaben sowie die Möglichkeit des Erfahrungsaustausches runden das Seminar ab.

Die Anmeldung kann bis zum 20. Februar über das LSB-Bildungsportal erfolgen. Dabei sollte auch das geplante Bauvorhaben angegeben werden. Weitere Infos bei Dennis Dörner vom KSB Göttingen-Osterode, Telefon 0551/50469053 oder per E-Mail an dennis.doerner@ksb-goettingen-osterode.de.