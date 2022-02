Nachwuchsteams der BG Göttingen spielen Sonntag zu Hause

Für die Jugendleistungsteams der BG Göttingen stehen am Sonntag zwei Heimspiele an. Zuerst empfangen die Sartorius Juniors in der NBBL (U19) im heimischen Sartorius Basketball Lab ab 13.30 Uhr die Niners Chemnitz Academy. Anschließend spielen die Sartorius Youngsters ab 16 Uhr in der JBBL (U16) gegen die Eisbären Bremerhaven. Der Eintritt zu beiden Spielen ist frei – es gilt die 2G-Plus-Regelung.

Beim Aufeinandertreffen zwischen den Juniors und Chemnitz kommt es zum Spitzenspiel in der NBBL-Abstiegsrunde Nord. Das Team von Juniors-Headcoach Venelin Berov ist mit fünf Siegen und zwei Niederlagen direkter Verfolger des ungeschlagenen Tabellenführers aus Sachsen. „Chemnitz ist ein sehr guter Gegner. Sie sind physisch sehr stark, verteilen offensiv das Scoring auf viele Schultern“, sagt Berov.

Für die Mannschaft von Youngsters-Headcoach Marjo Heinemann ist das Duell gegen den Letzten Bremerhaven das erste Pflichtspiel seit dem Heimsieg gegen Münster Mitte Januar. Aufgrund von Coronafällen im eigenen Team und bei den Gegnern mussten die vergangenen beiden Partien verschoben werden.