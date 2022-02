Hannover. Die Saison in der Ober-, Verbands- und Landesliga wird verlängert. Die Zahl der Absteiger wird angepasst, es gibt neue Regeln bei Spielverlegungen.

Die ersten Herren der HSG Oha spielen in der Verbandsliga.

Handball HVN passt seine Durchführungsbestimmungen an

Der Handball-Verband Niedersachsen (HVN) hat aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie weitere Anpassungen für den Spielbetrieb im Seniorenbereich vorgenommen. Davon betroffen sind auch die Verbandsliga- und Landesliga-Herren der HSG Oha.

Im Bereich der Ober- und Verbandsligen wurde die Saison bis zum 12. Juni verlängert. In den beiden Oberliga-Staffeln steigen jeweils die letzten Beiden ab. Zudem erwischt es die Drittletzten, sollten nach Aufnahme der Drittliga-Absteiger und Verbandsliga-Aufsteiger mehr als 30 Mannschaften in der Klasse sein. In den Verbandsliga-Staffeln sind bis zu vier Absteiger möglich. Auch hier gilt für beide Staffeln die Grenze von 30 Teams. Im Bereich der Landesligen wird die Saison bis zum 29. Mai verlängert. Die Abstiegsrelegation entfällt, aus jeder Staffel steigen die letzten beiden Mannschaften als Regelabsteiger ab.

Für Spiele ab dem 18. Februar (in der Landesliga ab Anfang März) sind Anträge auf Spielverlegung außerdem nur noch bei mindestens drei Coronafällen innerhalb des Kaders möglich.

Die aktualisierten Durchführungsbestimmungen können über die HVN-Homepage unter www.hvn-online.com heruntergeladen werden.