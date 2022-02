KSB Goslar hat noch frei Plätze bei der Juleica-Ausbildung

Clausthal-Zellerfeld. Die Ausbildung umfasst drei Wochenendkurse in der Akademie des Sports in Clausthal-Zellerfeld. Los geht es am 25. Februar.

Für die anstehende Juleica-Ausbildung der Sportjugend im Kreissportbund Goslar sind noch einige Plätze frei. Drei Ausbildungswochenenden sind für den Erwerb der Jugendleiter-Card (Juleica) zu absolvieren.

Der erste Lehrgangsteil findet vom 25. bis 27. Februar statt, die weiteren Teile folgen vom 4. bis 6. März sowie vom 18. bis 20. März, jeweils freitags ab 18 Uhr bis sonntags 13 Uhr. Lehrgangsort sind die Räumlichkeiten in der Akademie des Sports in Clausthal-Zellerfeld. Die Juleica-Ausbildung kostet komplett für alle drei Wochenenden 75 Euro. Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung in Zwei- und Dreibettzimmern sind in der Teilnehmergebühr bereits eingeschlossen.

Anmeldungen erfolgen über das Bildungsportal des LSB Niedersachsen unter https://bildungsportal.lsb-niedersachsen.de.