Der Harzer Zwergencup geht in die nächste Runde

Braunlage. Dank der ergiebigen Schneefälle können am Samstag und Sonntag zwei Rennen der Nachwuchsserie auf dem Hexenritt am Wurmberg ausgetragen werden.

Nachdem das erste Rennen im Harzer Zwergencup bereits vor drei Wochen stattfinden konnte, schaffen die derzeit ergiebigen Schneefälle die Grundlage für weitere Kinder-Skirennen im Harz. An diesem Wochenende folgen daher die Rennen zwei und drei im Zwergencup. Ausrichter sind am Samstag und Sonntag der LSKW Bad Lauterberg und der 111 NN Braunschweig. Die Wurmbergseilbahn in Braunlage stellt eine Piste am Hexenritt als Austragungsort zur Verfügung. Die Starts sind für 8.30 Uhr vorgesehen.

Es können Kinder der Jahrgänge 2010 bis 2018 starten, eine Vereinszugehörigkeit ist nicht erforderlich. Die Rennen werden speziell für Kinder, die gerade Skifahren gelernt haben oder bereits fortgeschrittenes Können zeigen, veranstaltet. Talentierte und interessierte Kinder können hier erste Erfahrungen in einem kindgerechten Rennen für Einsteiger sammeln. Die Veranstalter wünschen sich regen Zuspruch. Man ist sehr optimistisch, da bereits das erste Rennen rund 60 junge Skifahrer auf den Wurmberg gelockt hatte.

Die Rennserie um den Harzer Zwergencup umfasst insgesamt sechs Rennen mit Einzel- und Gesamtwertung. Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde, die Erstplatzierten der verschiedenen Jahrgangsstufen erhalten Medaillen. Bei den Starter der Altersklasse U12 ist das Reglement etwas anspruchsvoller. Hier will man einen Übergang vom Breitensport zum Leistungssport erreichen. Daher zählen hier in die Gesamtwertung zum Beispiel auch überregionale U12 Kids-Cross Rennen und die Niedersächsischen Meisterschaften.

Weitere Infos unter www.nsv-ski.de. Ansprechpartner am Samstag ist Dirk Daske, Skiwart des LSKW Bad Lauterberg, Telefon 0151/16508880 sowie am Sonntag Sabine Barnert-Quoll, Skiwartin SC 111NN Braunschweig, Telefon 0152/09875174. Nachmeldungen sind bis eine Stunde vor Rennbeginn vor Ort möglich.