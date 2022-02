SV Stederdorf ist niedersächsischer eFootball-Champion

Niklas Hartmann und Alexander Manteufel vom SV Stederdorf sind die Konsolen-Könige Niedersachsens. Der eFootball-Vizemeister des NFV-Kreises Peine setzte sich bei der online ausgespielten Endrunde um das VGH Masters im Finale mit 1:0 gegen Christian Zerfowski und Felix Wolf vom SV Vorwärts Hülsen (Kreis Verden) durch und qualifizierte sich für die Vorrunde des DFB-ePokals Anfang April.

Außerdem sicherte sich der neue niedersächsische eFootball-Champion neben einem stattlichen Siegerpokal als Siegprämie einen 500-Euro-Gutschein von Media Markt. Im Spiel um Platz 3 gewann der FC Eintracht Cuxhaven mit 2:1 gegen den TSV Imbshausen (Kreis Northeim-Einbeck). Insgesamt beteiligten sich an der in Zusammenarbeit mit den VGH Versicherungen erstmals als VGH Masters ausgespielten Endrunde die Meister und Vizemeister der 32 NFV-Kreise, gespielt wurde im K.o.-Modus.

Wenig Grund zum Feiern hatten die drei Vertreter des NFV-Kreises Göttingen-Osterode. Die als Titelverteidiger angetretene SG Lenglern-Harste unterlag bereits in Runde eins mit 0:1 der TSG Burhave (Kreis Jade-Weser-Hunte). Der SC Hainberg musste sich ebenfalls in Runde eins dem SV Ahlerstedt/Ottendorf (Kreis Stade) mit 0:3 beugen. Der TSV Jahn Hemeln besiegte zunächst den FC Wesuwe (Kreis Emsland) mit 6:2, scheiterte dann aber mit 1:2 am FC Flegessen (Kreis Hameln-Pyrmont).