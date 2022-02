Der Veilchen-Nachwuchs dreht im Schlussviertel auf

Göttingen. Die Sartorius Juniors der BG Göttingen haben in der NBBL dank eines lange Zeit umkämpften 82:63-Erfolgs gegen Dresden zwei Punkte eingefahren.

Die Sartorius Juniors haben in der NBBL (U19) die Tabellenführung in der Abstiegsrundengruppe Nord übernommen. In einer über weite Strecken hart umkämpften Partie setzte sich der Göttinger Nachwuchs von Headcoach Venelin Berov 82:63 (40:37) gegen die Dresden Titans durch. „Obwohl es ein großer Kampf war, haben wir das Spiel verdient gewonnen“, sagte Berov im Anschluss.

Die Juniors und die Gäste aus Sachsen begegneten sich lange auf Augenhöhe. Dresden lag nach dem ersten Viertel knapp vorne (18:19), in die Pause ging es mit einer knappen BG-Führung (40:37). Auch nach dem Seitenwechsel konnten die Veilchen noch keine Lücke reißen, ehe das Team im Schlussabschnitt aufdrehte. Angeführt von Topscorer Chris Schultz (34 Punkte, 17 Rebounds) gelang ein 15:0-Lauf – die Entscheidung.