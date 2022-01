Northeimer HC reist zu vorentscheidender Partie nach Leipzig

Für die Drittliga-Handballer des Northeimer HC steht am Wochenende eine äußerst wichtige Partie auf dem Spielplan. In der Staffel C reisen die Südniedersachsen zur Bundesliga-Reserve des SC DHfK Leipzig. Gespielt wird in der Kleinen Arena am Sportforum am Sonntag ab 16 Uhr.

Die Westsachsen liegen in der Tabelle auf dem begehrten sechsten Platz, der den direkten Klassenerhalt bedeuten würde. Der NHC steht mit zwei Punkten Rückstand auf Platz acht. Ein Sieg beim direkten Konkurrenten wäre daher Gold wert.