In Herzberg geht eine Ära zu Ende – Familie Müller hört auf

Leider ist Anfang 2022 weiterhin keine persönliche Verleihung der Sportabzeichen möglich – das gilt auch beim MTV Herzberg. Allen erfolgreichen Sportlern wurden die Abzeichen und Urkunden aber persönlich von Familie Müller übergeben. Damit endet jedoch auch die Sportabzeichenabnahme in Herzberg in der gewohnten Art.

Wie Familie Müller bereits seit einigen Jahren betonen, möchten sie trotz großer Leidenschaft das Maßband und das Klemmbrett aus Altersgründen an den Nagel hängen. Stets engagiert, freundlich und zuverlässig standen Eberhard Müller sowie seine Frau jeden Mittwoch in den Sommermonaten im Domeyerstadion, um ehrenamtlich das Deutsche Sportabzeichen abzunehmen. Bei jedem Wetter war die Freude über jeden Sportler groß. Jederzeit wurden alle Disziplinen angeboten, Zusatztermine gemacht oder ein separates Radfahren zwischen Herzberg und Pöhlde ermöglicht. Beiden war wichtig, dass jeder Teilnehmer seine Wunschleistungen ablegen konnte und am Ende auch für alle Disziplinen die Unterlagen vollständig waren, so dass die Urkunde in Auftrag gegeben werden konnte.

61 Mal das Sportabzeichen abgelegt

Eberhard Müller selbst hat 2021 zum insgesamt 61. Mal das Sportabzeichen abgelegt und ist auch im hohen Alter mit den Leichtathletik-Techniken und Bewegungsabläufen vertraut, die er gerne auch Neulingen erklärt. Man sieht, dass hier viel Herzblut eines ehemaligen Sportlehrers und Leichtathleten tickt. Nun geht diese Ära zu Ende.

Sicherlich kann im Namen aller Teilnehmer in Herzberg gesprochen werden, wenn man an dieser Stelle ein großes Dankeschön für die jahrelange ehrenamtliche Tätigkeit ausspricht. Die Helfer und Unterstützer Willi Roddewig und Doris Roddewig werden aus beruflichen und privaten Gründen das Sportabzeichen ebenfalls nicht weiterführen. Die bisherige Suche nach einem Nachfolger oder auch der Gründung eines Sportabzeichen-Teams, das gemeinsam wirkt, war bisher erfolglos. Interessenten können sich jederzeit bei Familie Müller oder dem MTV melden.

Deutsches SportabzeichenJugend: Emma Böttcher (9 Wiederholungen), Marisa Gries (7), Melia Köhler (5) Leander Passian (5), Marlene Melzer (4), Kai Marvin Schaper (4), Hannah Müller (3), Yara Reinholz (3), Florian Schulze (3), Dana Vogt (3), Johann Benseler (3), Henriette Haut (2), Silas Vodegel (2), Leni Röthig (2), Liv Vogt (2), Mathilda Benseler (1), Bendix Koch (1), Antony Jung (1)

Erwachsene: Eberhard Müller (61), Jörg Rainer Otto (61), Marion Gollmert (47), Wilfried Domeyer (46), Ulrich Gollmert (33), Judith Salomon (25), Adolf Musalf (23), Wolfgang Drebing Bachmann (22), Holger Gerken (22), Cornelia Benseler (21), Kathrin Klein (17), Nicole Kleeberg (16), Martina Kirchner (15), Friedrich Wilhelm Roddewig (15), Katja Böttcher (14), Irene Manß (13), Marion Hanstein (12) , Heino Hilbig (12), Doris Roddewig (12), Karin Schulze (12), Michael Koch (11), Axel Kubo (10), Thomas Jezeck (7), Bernd Jürgens (4), Mechthild Bode (3), Maja Vogt (3), Jannis Kleeberg (2), Jonathan Bruhn (1), Henrike Hofemann (1), Florian Jezek (1) Familienurkunden: Familie Böttcher, Familie Vogt, Familie Benseler