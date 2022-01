Beim Great Barrier Run 2022 locken einige Neuerungen

Göttingen. Erstmals wird bei dem Hindernislauf in Göttingen eine eigene 12 km-Langstrecke angeboten. Zudem kann die eigene Startzeit jetzt frei gewählt werden.

Beim Great Barrier Run in Göttingen.

Es sind noch knapp neun Monate Zeit, doch bereits jetzt wirft der Great Barrier Run powered by Cube Store Göttingen seine Schatten voraus. Am Samstag, 17. September, steht wieder eine der größten Sportveranstaltungen Südniedersachsens an. Die Anmeldung für den beliebten Hindernislauf auf dem Gelände des Hochschulsports der Universität Göttingen ist ab sofort geöffnet und es winken attraktive Teamrabatte. Zudem dürfen sich die Teilnehmer auf einige Neuerungen freuen.

„Für 2022 werden wir die größte Erweiterung vornehmen, die wir jemals beim Great Barrier Run hatten“, erörtert Mitorganisator Nicolas Karasch. Dabei wurden zwei Wünsche der Sportler besonders berücksichtigt. Nachdem die Teilnehmenden in den vergangenen Jahren den 6 km-Parcours zweimal gelaufen sind, um die Langstrecke von 12 km zu absolvieren, wird in diesem Jahr die bestehenden 6 km-Strecke um zusätzliche 6 km erweitern, so dass eine ganz eigene Langstrecke mit ganz eigenen Hindernissen entsteht.

21 Hindernisse auf 6 km

Geplant sind auf der normalen Strecke insgesamt 21 Hindernisse. Für die ganz Hindernishungrigen wird es dann auf den zusätzlichen sechs Kilometern noch zehn weitere und härtere Hindernisse geben. „Wir entsprechen damit einem Wunsch von vielen Aktiven, sich einer größeren Herausforderung zu stellen und so die Streckenvielfalt weiter auszubauen zu erweitern“, erläutert Karasch.

Doch auch auf der 6 km-Strecke wird es wieder einige Neuerung geben. Eine davon sehen alle Teilnehmenden bereits bei der Anmeldung. „Es wurde vielfach der Wunsch an uns herangetragen, seine Startzeit frei auswählen zu können, um so den individuellen Tag mit dem Team beim Great Barrier Run besser planen zu können“, erklärt Karasch die neue Möglichkeit. „Damit das funktioniert haben wir den Prozess komplett überarbeitet. So weiß nun jeder Aktive direkt bei der Anmeldung, wann er selbst beziehungsweise sein Team oder sein Kind startet“, berichtet der Mitorganisator.

Wunschstartzeit aussuchen

Es lohnt sich ab diesem Jahr also noch mehr, sich früh anzumelden, da man sich die Wunschstartzeit aussuchen kann. Die ersten Starts erfolgen bereits um 9 Uhr morgens. Wie in jedem Jahr gibt es bei der Anmeldung zudem einen Rabatt für Teams ab fünf Personen.

Rund 3.500 Sportlerinnen und Sportler werden von den Veranstaltern am 17. September erwartet, neben den beiden Läufen für Erwachsene gibt es auch einen 2,5 km langen Kinderlauf. Bei etwa 3.000 zusätzlichen Zuschauern dürfte auf dem Gelände am Göttinger Sprangerweg wieder Volksfeststimmung herrschen.

Die Anmeldung für den Great Barrier Run 2022 kann auf www.great-barrier-run.de vorgenommen werden.