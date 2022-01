Handball-Verband Niedersachsen entwickelt Schutzkonzept

Nicht erst nach dem Bekanntwerden eines Ausspäh-Skandals in der Handball-Bundesliga der Frauen bezieht der Handball-Verband Niedersachsen klar Stellung gegen sexualisierte Gewalt im Sport. Im Hintergrund arbeiten die Verantwortlichen bereits seit längerem an einem Schutzkonzept und können nun die erste Version veröffentlichen. „Leider hört man im sportlichen Umfeld immer wieder von solchen furchtbaren Vorfällen wie zuletzt in Buchholz-Rosengarten“, so Sarah Borchers, Referentin Mitgliederentwicklung des HVN. „Sexualisierte Gewalt ist schon lange kein Tabuthema mehr, rückt aber häufig erst in den Fokus der Öffentlichkeit, wenn es bereits zu spät ist. Dem wollen wir entgegen gehen.“

Gemeinsam mit ihren beiden Kollegen Katja Klein (Bildungsreferentin Jugend) und Maximilian Lübbersmeyer (Landestrainer weiblich) hat sie sich durch die Sportjugend Niedersachsen zur Vertrauensperson im Kampf gegen sexualisierte Gewalt im Sport ausbilden lassen. „Wir möchten allen Teilnehmenden, ob im Bereich der Leistungsförderung, der Bildung oder in unseren Camps, ein gutes Gefühl vermitteln und uns klar positionieren,“ sagt das Trio.

Thema schon lange auf der Agenda

Der HVN hat das Thema schon lange auf der Agenda: So gibt es die Pflicht, bei jeder Vergabe neuer Lizenzen und bei deren Verlängerung eine Selbstverpflichtung zu unterschreiben. Mit dem Präsidium wurde zudem über die zukünftige Umsetzung von Projekten zum Schutz von Kindern- und Jugendlichen gesprochen.

„Wir haben in Niedersachsen derzeit über 83.000 aktive Handballerinnen und Handballer – ein Großteil davon sind Kinder und Jugendliche. Diese gilt es zu schützen und damit müssen wir bei uns anfangen“, erklärt Markus Ernst, HVN-Geschäftsführer. Gemeinsam mit Haupt- und Ehrenamtlichen des HVN, aber auch mit Hilfe von aktiven Spielerinnen und Spielern wurde der erste Entwurf der Schutzkonzeptes mehrfach überarbeitet und weiterentwickelt. „Wir konnten bisher noch nicht alle Maßnahmen so umsetzen, wie sie im Schutzkonzept beschrieben werden. Dennoch ist es unser Ziel, dies im Laufe des Jahres erfolgreich abgeschlossen zu haben“, so Ernst weiter.