Zuschauerzahl in der S-Arena bleibt eingeschränkt

Göttingen. Die BG Göttingen darf aufgrund der Winterruhe auch beim Bundesliga-Heimspiel gegen Heidelberg am 29. Januar nur 500 Fans in der Halle begrüßen.

Wie schon das BBL-Heimspiel der BG Göttingen gegen Braunschweig ist auch das nächste Duell der Veilchen in der Sparkassen-Arena von der vom Land Niedersachsen beschlossenen so genannten Winterruhe betroffen. Die Kapazität beträgt für die Partie gegen die MLP Academics Heidelberg am Samstag, 29. Januar, erneut nur 500 Zuschauer. Spielbeginn ist um 18 Uhr.

Daneben bleiben die anderen Regularien wie gehabt. Es gilt weiterhin die 2G-Plus-Regel. Einlass zu den BG-Spielen erhalten also nur geimpfte und genesene Personen, die zusätzlich auch einen negativen Corona-Test benötigen. Personen, die bereits eine dritte Auffrischungsimpfung erhalten haben, benötigen keinen Testnachweis. Es gilt in der gesamten Sparkassen-Arena eine FFP2-Maskenpflicht.

Da die reduzierte Zuschauerkapazität die Anzahl der Dauerkarten übersteigt, wird es für das Duell gegen Heidelberg keinen freien Kartenvorverkauf geben. Lediglich Dauerkarten-Besitzer haben die Möglichkeit, sich einen der wenigen Plätze in der Sparkassen-Arena zu sichern. Das Prozedere ist dabei unverändert und funktioniert wie bei den bisherigen Partien mit Zuschauerbegrenzung. Die Platzbuchung ist ab dem heutigen Donnerstag um 16 Uhr möglich.

Partie in Ludwigsburg verlegt

Die Partie der BG Göttingen bei den MHP Riesen Ludwigsburg ist von der Basketball Bundesliga um einen Tag nach hinten verschoben worden. Das Duell wird nun am Mittwoch, 16. Februar, ab 20.30 Uhr in der MHP-Arena ausgetragen.

Grund für die Verlegung ist das Top Four um den BBL-Pokal am 19. und 20. Februar. Die Liga-Spiele der Endrunden-Teilnehmer sollen am Dienstag ausgetragen werden, so dass diese mehr Zeit zur Vorbereitung auf das Pokalturnier haben. Die Spiele der anderen Clubs finden hingegen erst am Mittwoch statt.

Darüber hinaus hat die Liga die Uhrzeiten für die BG-Spiele bis einschließlich Sonntag, 17. April, festgelegt. Diese sind auf der BG-Homepage unter www.bggoettingen.de zu finden.