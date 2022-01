Veilchen starten beim Mitteldeutschen BC in die Rückrunde

Göttingen. Die BG Göttingen will in der Basketball-Bundesliga in Weißenfels an die erfolgreiche Hinrunde anknüpfen – keine leichte Aufgabe.

Nach der unfreiwilligen Pause aufgrund der coronabedingten Absage der Partie gegen die Frankfurt Skyliners, die dem dezimierten und angeschlagenen Kader der BG Göttingen allerdings nicht ganz ungelegen kam, starten die Südniedersachsen am Wochenende in die Rückrunde der Basketball-Bundesliga. Für die Moors-Truppe steht am Sonntag in der Stadthalle Weißenfels beim Mitteldeutschen BC jedoch keine leichte Aufgabe auf dem Programm. Los geht es um 15 Uhr. Die Wölfe holten am Dienstag im Nachholspiel gegen die EWE Baskets Oldenburg ihren fünften Saisonsieg.

Mit der Hinrunden-Bilanz können BG-Headcoach Roel Moors und sein Team mehr als zufrieden sein. Obwohl das aufgrund von Corona-Fällen bei den Frankfurtern kurzfristig verlegte Duell mit den Hessen noch aussteht, haben die Veilchen schon jetzt das drittbeste Ergebnis ihrer Erstliga-Spielzeiten erreicht. Nur in der Saison 2008/09 und 2009/10 hatten die Göttinger mehr als zehn Siege nach 17 Spieltagen auf dem Konto. Ausruhen will sich die BG auf diesem Zwischenerfolg allerdings nicht. Vor den Mitteldeutschen ist man dabei gewarnt, „Die Offensive ist immer noch die größte Stärke vom MBC“, sagt BG-Assistenztrainer Olivier Foucart. „Sie haben Spieler, die sehr kreativ im Pick-and-Roll sind, die sehr einfach punkten und von außen werfen können.“

Knapper Sieg im Hinspiel

Die starke Offensive der Mitteldeutschen bekamen die Veilchen, für die es das sechste Auswärtsspiel innerhalb von knapp vier Wochen ist, bereits im Hinspiel zu spüren. 90 Punkte erzielten die Gäste Mitte Dezember in der Sparkassen-Arena. Weil die Göttinger weniger defensiv als offensiv dagegenhielten, entschieden sie die Partie knapp mit 91:90 für sich. Fünf BG-Akteure punkteten in diesem Duell zweistellig: Kamar Baldwin (25 Zähler), Stephen Brown Jr. (19), Philipp Hartwich (14), der gegen seinen ehemaligen Club eines seiner besten Saisonspiele machte, Mathis Mönninghoff (11) und Jake Toolson (10.). Bei den Weißenfelsern waren Jamel Morris (25), Kostja Mushidi (19) und Chris Coffey (17) nicht zu stoppen.

Im Vergleich zum Hinspiel haben sich die Wölfe auf den großen Positionen deutlich verändert. Neben US-Forward Reggie Upshaw sicherte sich MBC-Headcoach Igor Jovovic auch die Dienste des zweifachen Liga-MVP John Bryant. Der US-Center mit deutschem Pass war mit seiner Rolle bei den Gießen 46ers unzufrieden und entschied sich für einen Wechsel zum MBC, der nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Johannes Richter (Hüftprobleme) auf der Suche nach Ersatz gewesen war.

Neuzugänge punkten beim MBC

In seinen ersten beiden Einsätzen für die Weißenfelser stand der 2,11 Meter große Center im Schnitt rund 13 Minuten auf dem Parkett, in denen er 8,5 Punkte erzielte und 5,5 Rebounds holte. Upshaw avancierte gleich zum absoluten Leistungsträger: Fast 34 Minuten steht der Ex-Tübinger im Schnitt auf dem Parkett, erzielt 17,7 Punkte und holt 9,3 Rebounds. „Upshaw ist ein sehr athletischer Spieler, der sehr gut werfen kann und sehr aggressiv zum Korb geht“, so Foucart. „Bryant hat sehr viel Erfahrung, kann sehr dominant unter dem Korb sein, kann aber auch von außen werfen.“ Auf die noch immer dezimierte Riege der Big Men bei den Veilchen kommt damit jede Menge Arbeit zu.

Wieder zurück auf dem Parkett ist MBC-Center Goran Huskic nach seiner Drei-Spiele-Sperre aufgrund einer Tätlichkeit. Der Serbe kam gegen Oldenburg auf 15 Punkte und vier Rebounds. Ein weiterer Leistungsträger ist Morris, der im Schnitt pro Spiel 16,9 Punkte erzielt – gegen Oldenburg waren es sogar 21. Insgesamt kamen die Weißenfelser am Dienstag wieder fast auf 90 Punkte (87), gaben den Sieg aber durch unkonzentrierte Aktionen fast noch aus der Hand. „Wir müssen in der Defensive fokussierter als im Hinspiel agieren. In der Offensive müssen wir mit Fokus, Tempo, Aggressivität und Selbstbewusstsein spielen“, sagt Foucart.