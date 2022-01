Schwiegershäuser Darter liefern sich packendes Duell

Am vergangenen Wochenende begegneten sich mit dem TSV Schwiegershausen und den Beinum Bulls im Topduell der Darts-Kreisklasse zwei Teams, die lediglich durch einen Punkt in der Tabelle getrennt sind. Vom Start weg entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, das ausgeglichener nicht laufen konnte.

Patrick Schwab konnte im ersten Spiel die TSV-Führung herstellen, die postwendend durch Beinums Jan Beste egalisiert wurde. Die erneute Schwiegershäuser Führung durch Sven Gothe glich Marcel Klug ebenfalls umgehend wieder aus. Auch in den Doppeln siegten beide Teams einmal, mit einem 3:3 ging es in die Halbzeit.

Im zweiten Spielabschnitt ging es genau so weiter. Patrick Schwab legte vor, Martin Plischka konterte. Sven Gothe für den TSV und Andreas Reistel für Beinum schraubten den Spielstand auf 5:5, womit die Entscheidung in den finalen Doppeln fallen sollte. Nach einem stark erkämpften 3:2-Sieg von Patrick Schwab/Mirko Wills verpassten Sven Gothe/Patrick Hanel es allerdings, den Sieg perfekt zu machen.

Am Ende stand so ein leistungsgerechtes Ergebnis, was sich auch in den nackten Zahlen ausdrückte: Beim Endstand von 6:6 hatten beide Teams je 24 Legs gewonnen. Anfang Februar gastiert der TSV beim DC Tiftlingerode, der im Hinspiel einen Punkt aus Schwiegershausen entführen konnten.