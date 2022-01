Traumbedingungen beim Harzer Zwergencup

Braunlage. Nach zwei Jahren Pause wird am Wurmberg endlich wieder ein Rennen der Nachwuchsserie ausgetragen. Rund 50 junge Skifahrer gehen an den Start.

Vor dem Start des Rennens beim Harzer Zwergencup auf dem Hexenritt am Wurmberg (Braunlage) wird von den Kindern der Kurs besichtigt.

Am vergangenen Samstag fand unter besten Bedingungen der erste Lauf der Rennserie um den Harzer Zwergencup auf der Hexenwiese auf dem Wurmberg in Braunlage statt. Obwohl sehr wenig Neuschnee gefallen war und in den Tagen zuvor Tauwetter einsetzte, zauberte die Wurmbergseilbahn eine bestens präparierte Piste für die alpinen Skiläufer.

Dem ausrichtenden Verein, dem WSV Braunlage, stellte Fabian Brockschmidt, der Betriebsleiter der Wurmbergseilbahn, den Skihang kostenlos zur Verfügung und ermöglichte den lang ersehnten Auftakt des Zwergenrennens nach einer Pause von zwei Jahren.

Startschuss um 8 Uhr morgens

Das Rennen wurde schließlich um 8 Uhr nach der Kursbesichtigung gestartet. Selbst das Wetter spielte mit und so freuten sich 50 Mädchen und Jungen im Alter von 4 bis 12 Jahren auf zwei spannende Durchgänge. 32 Torstangen galt es bis ins Ziel zu umfahren. Die Teilnehmer aus den mehr als zehn verschiedenen Vereinen aus Niedersachsen, Hessen, Nordrhein-Westfalen und sogar aus Bayern legten sich dabei mächtig ins Zeug.

Neben der Bergwacht aus St. Andreasberg wurde der WSV Braunlage von sehr vielen erfahrenen Helfern aus den benachbarten Vereinen unterstützt. Die Rennleitung und die Kurssetzung hatte Kai Greten vom SC Springe, der Koordinator des Harzer Zwergencups, übernommen.

Nach der Siegerehrung gab er die Termine für die nächsten beiden Veranstaltungen der Rennserie bekannt. Sollte auch das Wetter mitspielen, werden die nächsten Renen am 5. und 6. Februar folgen. Der WSV Braunlage bedankt sich bei allen Teilnehmern, Helfern und der Wurmbergseilbahn für den reibungslosen Ablauf des Rennens.

Ergebnisse

U6 weiblich: 1. Hanna Frieda Schütte (SC Halblech), 2. Lia Umhauer (SC Bad Grund), 3. Frieda Thiele

U6 männlich: 1. Vinzenz Wiesinger (Bremer SC), 2. Jonte Lattmann (SC Bad Grund)

U8 weiblich: 1. Viktoria Kraus (SC Halblech), 2. Suri Lattmann (SC Bad Grund), 3. Franziska Glöckler (WSV Braunlage)

U8 männlich: 1. Maximilian Kraus (SC Halblech), 2. Jerome Lippert (SCR Fulda), 3. Jasper Schade (SC Bad Grund)

U10 weiblich: 1. Anni Stellmacher (SK Winterberg), 2. Yilva Kistner (SC Bad Grund), 3. Caroline Günther (WSV Braunlage)

U10 männlich: 1. Henrik Flögl (SC Taunus), 2. Ole Buchholz (WSV Braunlage), 3. David Christopher Lerche (SC NN111 Braunschweig)

U10 Handicap: 1. Nomine Jara Fabian (SC 111NN Braunschweig), 2. Emily Kuczinski (SC 111NN Braunschweig)

U12 weiblich: 1. Lena Greten (SC Springe), 2. Rieke Stellmacher (SK Winterberg), 3. Ameline Köhne (SSC Springe)

U12 männlich: 1. Noel Heiska (SC Bad Grund), 2. Paale Linus Peters (SC Winterstein), 3. Matti Schmidt (SC 111NN Braunschweig)

Weitere Informationen zu den Rennen stehen auf der Internetseite des Niedersächsischen Skiverbands unter www.nsv-ski.de.