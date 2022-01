Das Schlittenhunderennen im Oberharz fällt erneut aus

Beim Schlittenhunderennen in Clausthal-Zellerfeld, hier im Jahr 2017, stehen die Zuschauer dicht gedrängt an der Strecke.

Aufgrund der aktuellen Coronalage muss auch in diesem Jahr das geplante Schlittenhunderennen am 12. und 13. Februar entfallen und durch kleine Alternativangebote ersetzt werden. Durch die Tourist-Informationen Oberharz wurden bereits in den letzten Wochen intensive Gespräche mit dem Gesundheits- und Ordnungsamt geführt, um auf die aktuelle Lage vorbereitet zu sein. In Abstimmung mit beiden Behörden erfolgt nun die Absage für das Schlittenhunderennen aufgrund der aktuellen Corona-Lage.

„Die Verordnung lässt uns mit einem Verbot von Veranstaltungen in dieser Größe keine Wahl. Auch wenn das vorliegende Papier nur bis 2. Februar gilt, lässt die aktuelle Lage keine Planungssicherheit zu. Letztendlich möchten wir auch unsere Veranstaltungsgäste nicht gefährden und steigen deshalb lieber auf coronakonforme Alternativen um“, sagt Katharina Dundler, Leiterin der Tourist-Informationen Oberharz.

Verlegung nach Sonnenberg

Zudem wurde in diesem Jahr diskutiert, ob die Verlegung des Schlittenhunderennens, das Teil der Internationalen Deutschen Meisterschaftsserie „Großer Harzpokal“ in allen Klassen ist, aufgrund der Schneeverhältnisse von der Bockswieser Höhe in Clausthal-Zellerfeld nach Sonnenberg möglich ist. Dort könnte im Landesleistungszentrum des Niedersächsischen Ski-Verbands zum Beispiel auf die dortige Biathlon- und Langlaufstrecke ausgewichen werden.

„In dieser Thematik werden wir für das folgende Jahr in Kontakt mit allen betroffenen Akteuren, unter anderem den Verantwortlichen des Nationalparks und des Niedersächsischen Skiverbands, bleiben, um nach einer einvernehmlichen Lösung zu suchen“, erklärt Prof. Martin Weigel, Vorstand der GLC Glücksburg Consulting AG, die die Tourist-Informationen im Oberharz betreiben.

Alternativprogramm geplant

Auch ein Alternativprogramm zum Schlittenhunderennen steht bereits. So soll es mit dem Sportverein Reinrassiger Schlittenhunde Deutschland (SRSD) wieder eine Husky-Wanderung geben, bei denen die Teilnehmer von Mushern begleitet und eingewiesen werden.

Hundeliebhaber können an diesem Tag somit Huskys und andere Schlittenhunde in Action erleben und viel über diese Tiere lernen. Eine Fotoaktion sowohl zu den begleiteten Husky-Touren als auch den Oberharzer Lieblingswegen mit dem eigenen Hund rundet das Programm ab und schafft schöne Erinnerungen.

Weitere Informationen hierzu in Kürze unter www.oberharz.de.