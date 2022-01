In der Handball-Region Südniedersachsen wird weiter pausiert

Hannover. Auf Verbandsebene läuft der Spielbetrieb bereits wieder, in der Region will man aber abwarten und peilt einen Termin frühestens Mitte Februar an.

Rund zwei Stunden schalteten sich die Verantwortlichen der Regionen im Handball-Verband Niedersachsen (HVN) in einer Videokonferenz zusammen, um sich über eine mögliche Rückkehr in den Spielbetrieb nach der Ende November erfolgten Saisonunterbrechung auszutauschen.

Einig waren sich alle elf Regionen in der Frage, dass Handballspielen ob im Trainingsbetrieb, in Freundschaftsspielen oder auch im Wettkampfmodus generell zu ermöglichen. „Es war insgesamt ein konstruktiver, aber auch kontroverser Austausch, in dem die Bandbreite der unterschiedlichen Sichtweisen in der aktuellen Pandemielage deutlich wurde“, schilderte Sven Petters (Regionsvorsitzender Hannover-Weser-Leine), der im Vorfeld zu der Sitzung eingeladen hatte.

Nachdem der HVN, der an der Videokonferenz durch den Vizepräsidenten Spieltechnik Jens Schoof, Jugendspielwart Olaf Bunge und Geschäftsführer Markus Ernst teilnahm, den Spielbetrieb seit dem 8. Januar wieder aufgenommen hatte, griff am Wochenende die Region Lüneburger Heide als Erste auf freiwilliger Basis zum Spielgerät. Alle weiteren Regionen haben sich zum Ziel gesetzt, sukzessive einen geregelten Punktspielbetrieb im Laufe des Monats Februar anzubieten. Alle Beteiligten sind sich im Klaren, dass eine Rückkehr in den Wettkampfmodus nur unter verschärften Hygienebedingungen erfolgen kann.

In der Handball-Region Südniedersachsen (HRSN) geht man derzeit von einem Einstieg frühestens Mitte Februar aus. Der Vorstand habe sich in einer Telefonkonferenz darauf verständigt, auf Grund der aktuellen Infektionslage und den damit zusammenhängenden steigenden Quarantänezahlen den Spielbetrieb weiter auszusetzen, heißt es in einem Schreiben an die Vereine. Am 5. Februar will man die Lage dann erneut bewerten. Um den Vereinen bei der Wiederaufnahme einen Vorlauf von zwei Wochen zu ermöglichen, sei mit einer Fortsetzung des Spielbetriebs nicht vor dem 19. Februar zu rechnen, informiert die HRSN.

rk