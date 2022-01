BG-Youngsters verteidigen die Tabellenspitze

Göttingen. Der Veilchen-Nachwuchs besiegt in der JBBL den UBC Münster nach einer spannenden Partie. Das Spiel der Juniors in Braunschweig wird verlegt.

Ein Ball wird in den Korb geworfen.

Die Sartorius Youngsters haben ihre Tabellenführung in der Relegationsgruppe 1 der Jugend Basketball Bundesliga (JBBL/U16) gefestigt. Das Team von Headcoach Marjo Heinemann besiegte den UBC Münster im Sartorius Basketball Lab in einer spannenden Partie 69:64 (34:37). „Das war eine riesige Energieleistung von uns“, freute sich der Nachwuchstrainer über den Erfolg. Das Derby der Sartorius Juniors bei den SG Junior Löwen Braunschweig in der Nachwuchs Basketball Bundesliga (NBBL/U19) wurde hingegen kurzfristig um eine Woche auf Sonntag, 23. Januar, 14 Uhr, verschoben.

Die Youngsters und die Gäste aus Nordrhein-Westfalen lieferten sich von Beginn an ein packendes Duell. Im ersten Abschnitt erarbeiteten sich die Münsteraner leichte Vorteile und führten 13:19. Aber das Göttinger Nachwuchsteam hielt dagegen und kämpfte sich in die Partie. Zur Pause lag Münster aber noch knapp vorne (34:37).

Nach dem Seitenwechsel drehte der Veilchen-Nachwuchs richtig auf. Nach einem knappen 48:52-Rückstand Mitte des dritten Abschnitts ließen die Youngsters bis zum Viertelende keine gegnerischen Punkte mehr zu und gingen mit einer 61:52-Führung ins Schlussviertel. Dort bauten sie ihren Vorsprung auf 13 Zähler aus. Zwar gab sich Münster noch nicht geschlagen, doch die Göttinger behielten die Nerven und sicherten sich sechsten Sieg in Folge.